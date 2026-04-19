Сити го победи Арсенал во спектакл и ја искомплицира борбата за титулата

Манчестер сити го победи Арсенал со 2:1 на „Етихад“ во натпреварот од 33-то коло од Премиер лигата. „Граѓаните“ остварија победа во многу важен дуел во борбата за титулата со головите на Рајан Черки и Ерлинг Халанд, додека единствениот гол за Арсенал го постигна Каи Хаверц.

Арсенал остана на врвот на табелата со 70 бода, само три повеќе од второпласираниот Сити, кој има натпревар помалку. Сити може да се израмни по бодови со „Топџиите“ на врвот ако го победат Барнли во нивниот последен натпревар во среда. Во случај на ист број бодови, титулата се одлучува според гол-разликата.

Натпреварот понуди високо темпо и возбуда од самиот почеток. Сити веќе беше на дофат на водство во четвртата минута кога ударот на Рајан Черки, откако топката го допре Габриел, заврши во стативата. Кратко потоа, голманот на Арсенал, Давид Раја, речиси скапо плати за грешка при примањето на топката, но во последен момент успеа да ја исчисти топката пред Ерлинг Халанд.

Притисокот од домашните се исплати во 16-тата минута. Черки ја прими топката на 17 метри од голот, се втурна во шеснаесетникот и со фантастичен соло пробив се ослободи од тројца одбранбени играчи на Арсенал и прецизно постигна гол за 1:0. Водството на Сити траеше само 107 секунди. Голманот Џанлуиџи Донарума се двоумеше предолго со шутот, што го искористи Каи Хаверц, кој се протна во вистинскиот момент и ја блокираше топката во мрежата за брзо израмнување.

Второто полувреме започна со обновен притисок од Сити. Халанд ја погоди надворешната страна од голот по корнер во 48-тата минута. Во средината на доминацијата на домашните, Арсенал пропушти одлична можност да поведе. Во 60-тата минута, Мартин Едегард изведе контранапад и го проигра Хаверц, чиј удар од пет метри беше брилијантно одбранет од Донарума. Само една минута подоцна, „топџиите“ повторно немаа среќа бидејќи ударот на Еберечи Езе од работ на шеснаесетникот беше сопрен од стативата.

Казната за промашувањата дојде во 65-тата минута. Акцијата ја започна Донарума, кој го скрши високиот притисок на Арсенал со рачно додавање за Ник О’Рајли. По неколку додавања, топката стигна до Халанд, со Габриел на грб, и успеа да постигне гол за 2:1.

Арсенал не се предаде и во 73-тата минута повторно ја погоди пречката. По еден слободен удар, Габриел со глава ја одби топката од Ник О’Рајли во стативата. Последните дваесет минути поминаа во напната атмосфера, со постојани дуели меѓу Габриел и Халанд, кои во 84-тата минута добија жолти картони поради меѓусебен конфликт.

Арсенал имаше шанса да израмни во петтата минута од судиското продолжение. По центаршутот на Леандро Тросард, Хаверц остана незаштитен на околу десетина метри, но тој со глава ја испрати топката над голот, запечатувајќи ја судбината на својот тим.