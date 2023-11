Сината лагуна се затвора: Стотици мали земјотреси во областа секој ден веќе две недели

Светски познатата атракција Blue Lagoon на Исланд е привремено затворена – постои страв од вулканска ерупција.

Геотермалната бања Сина лагуна, една од најголемите туристички атракции на Исланд, е привремено затворена бидејќи земјотресите предупредуваа за можна вулканска ерупција.

Гостите побрзаа да ги напуштат хотелите во одморалиштето во раните утрински часови во четвртокот, откако беа разбудени малку пред 1 часот по полноќ од земјотрес со јачина од 4,8 степени, најсилниот што го погоди регионот од почетокот на неодамнешниот бран на сеизмичка активност на 25 октомври.

We have made the proactive decision to temporarily close, until 7 a.m. on November 16. Civil Protection’s level of uncertainty has not been raised. We continue to monitor the situation, prioritizing safety and well-being.

