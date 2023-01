Силно невреме ја зафати Калифорнија

Силно невреме уште наречено циклонска бомба донесе обилни дождови и силни ветрови во американската сојузна држава Калифорнија. Десетици илјади домаќинства останаа без струја, а патиштата се затворени, пренесоа светските агенции.

Најпогодени се областите во Северна Калифорнија, околу Сан Франциско и Сакраменто. Тамошните власти ги предупредија луѓето на ризик од поплави и лизгање на земјиште, стравувавајќи дека невремето може да предизвика и жртви.

My B-side video of crews closing the flood gates at the Oxbow in #napa is your moment of Zen after a chaotic day. Sometimes ya gotta shut it all out. #cawx #AtmosphericRiver #BombCyclone pic.twitter.com/YqaOuqZc3N

Откажани се повеќе од 80 летови до и од аеродромот во Сан Франциско, објави веб-страницата „Флајтрадар“. Околу 60 илјади домаќинства се без струја. Поради поплави, одрони или паднати дрвја во прекин е сообраќајот на патиштата во областите Мендосино, Санта Круз, Санта Клара.

Налетите на ветрот достигнуваат и до 110 километри на час.

🛰Marvel at the satellite imagery this morning. Those asking, “Where’s the Storm”? It’s still coming. The rain this morning is not the main event so to speak. Heavier rain is expected later today. Blue dots are lightning flashes. #cawx pic.twitter.com/Q3E4xYur5m

— NWS Bay Area 🌉 (@NWSBayArea) January 4, 2023