Силно невреме ги погоди Шпанија и Италија – има големи штети (видео)

Силно невреме во неделата го зафати југот на Европа и предизвика голема материјална штета.

Во Шпанија силен ветер и обилни дождови го погодија пристаништето Палма на островот Мајорка. Невремето, кое избувна во неделата наутро, собори бројни дрвја, предизвика поплави и ја оштети коридата во градот Феланикс. Поради невремето со грмотевици, сообраќајот е во прекин во многу делови на Шпанија.

Портокаловите аларми беа запалени на Балеарските острови, Каталонија и Валенсија, а во Барселона е забележан нов рекорд на врнежи.

Силни ветрови и обилни дождови ја зафатија и северна Италија, прво во Ломбардија во саботата, кога силното невреме корнеше дрвја и оштети покриви, а потоа и во Лигурија во неделата. Џенова беше зафатена од обилни врнежи во неделата наутро, а предупредувањето за висок ризик останува во сила и денес.

