Сиљановска-Давкова: Кирил и Методиј се темел на духовниот и културниот идентитет на македонскиот народ

Претседателката Гордана Сиљановска-Давкова по повод 24 Мај – Денот на светите браќа Кирил и Методиј, порача дека нивното дело претставува темел на духовниот и културниот идентитет на словенските народи, меѓу кои и на македонскиот народ.

„Малкумина луѓе во историјата имале чест да бидат перцепирани од многу народи и држави како апостоли и заштитници на Европа. Такви се солунските браќа“, порача претседателката.

Таа истакна дека Кирил и Методиј се творци на глаголицата, просветители и описменувачи на словенските народи, додавајќи дека нивното дело и денес има силна обединувачка моќ и претставува заедничко цивилизациско наследство.

„Кирил и Методиј го изградија и се вградија во темелот на духовниот и културниот идентитет на словенските народи, меѓу кои и на македонскиот“, наведува Сиљановска-Давкова.

Таа нагласи дека јазикот не е само средство за комуникација, туку и носител на колективната меморија, вредностите и чувството на припадност на еден народ.

„Јазикот не е само збир на зборови, туку и колективна меморија, вредносен код и чувство на припадност што еден народ ги пренесува низ времето“, истакна претседателката.

Во пораката, Сиљановска-Давкова оцени дека денешното време на поделби и отуѓеност е потсетник дека без култура, образование, наука и вредносен систем не може да се изгради доверба и заедништво во едно општество.

„Светите Кирил и Методиј ја отворија можноста словенскиот човек својата мисла, вера и културна самосвест да ги артикулира на јазикот што го разбира и чувствува како свој“, порача таа.

На крајот, претседателката го честита празникот 24 Мај – Денот на светите браќа Кирил и Методиј.