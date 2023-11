Силен земјотрес на Филипините, погледнете какво предупредување е издадено за цунами

Многу силен земјотрес ги погоди Филипините. Според податоците на EMSC, земјотресот бил со јачина од 6,7 степени според Рихтеровата скала. Исто така, издадено е предупредување за цунами.

An earthquake with a magnitude of 6.7 struck the southern Philippines, the European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) said on Friday.

Земјотресот се случи во регионот Минданао, 63 километри јужно од градот Џенерал Сантос, каде живеат 679.000 луѓе.

Earthquakes may happen anytime: what to do during the shaking?

🠪 INSIDE: take shelter, keep away from windows.

🠪 OUTSIDE: stay away from anything that might collapse (bridges, roofs, electrical wires). pic.twitter.com/W6P8ly43ZW

— EMSC (@LastQuake) November 17, 2023