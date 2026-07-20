Силен ветер и дожд во Куманово

20/07/2026 19:41
Фото: Б. Грданоски

Силно невреме проследено со интензивен дожд, ветер и ситен град попладнево предизвика штети на повеќе локации во Куманово, при што се урнати дрвја и делови од лимени конструкции, а надлежните служби интервенираат на терен.

Според првичните информации на Регионалниот центар за управување со кризи Куманово, ветерот турнал неколку дрвја на различни локации во Куманово, меѓу кои „Благоја Илиев Гуне“, „Лесковачка“, „Октомвриска револуција“ и на други локации.

Ветерот турнал и кров од лим на улицата „Лесковачка“ и дрво на автопатот кон Скопје во близина на бензинска станица пред наплатна рампа Романовце, како и на стариот пат за Свети Николе.

Од РЦУК велат дека се известени екипите кои веќе се на терен. Директорот на ЈП „Чистота и Зеленило“, Сашо Томиќ, рече дека екипите ги санираат паднатите гранки и дрвја од коловозите.

Невремето беше проследено со силен ветер, ситен град и врнежи.

Поврзани содржини

Обвинение против три лица, со пумпи префрлале загадена вода во водата за пиење
Без вода утре неколку скопски улици
Без струја утре делови од Центар и Карпош
Владата ќе обезбедува по три шлепери вода за Гостивар
Собранието ја донесе Одлуката за продолжување кризната состојба за нафта и нафтени деривати до 20 октомври
Новиот министер за правда прво се сретна со в.д. амбасадорката на САД
Уапсена директорката на водоводот во Гостивар, власта ги крие анализите
(Во живо): Прес-конференција на Клековски, Митева, Андоновска и Томовски за ситуацијата во Гостивар

Најчитани