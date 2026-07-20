Силен ветер и дожд во Куманово

Силно невреме проследено со интензивен дожд, ветер и ситен град попладнево предизвика штети на повеќе локации во Куманово, при што се урнати дрвја и делови од лимени конструкции, а надлежните служби интервенираат на терен.

Според првичните информации на Регионалниот центар за управување со кризи Куманово, ветерот турнал неколку дрвја на различни локации во Куманово, меѓу кои „Благоја Илиев Гуне“, „Лесковачка“, „Октомвриска револуција“ и на други локации.

Ветерот турнал и кров од лим на улицата „Лесковачка“ и дрво на автопатот кон Скопје во близина на бензинска станица пред наплатна рампа Романовце, како и на стариот пат за Свети Николе.

Од РЦУК велат дека се известени екипите кои веќе се на терен. Директорот на ЈП „Чистота и Зеленило“, Сашо Томиќ, рече дека екипите ги санираат паднатите гранки и дрвја од коловозите.

Невремето беше проследено со силен ветер, ситен град и врнежи.