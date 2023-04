Шок во Торино: Ѕвездата на Јувентус се фати за градите, лекарите веднаш дојдоа да помогнат

Војчех Шчесни, голманот на Јувентус, ги загрижи сите на натпреварот од Лига Европа против Спортинг.

Фудбалерите на Јувентус со минимален резултат го совладаа Спортинг во првиот четвртфинален натпревар од Лига Европа, но се стана неважно во моментот кога Војчех Шчесни го напушти теренот во солзи, држејќи се за градите.

Во 41. минута од натпреварот ѕвездата на тимот од Торино почувствува дека нешто не е во ред. Ги стегна градите, почувствува дека чукањето на срцето не е нормално и се расплака. Тоа ги загрижи неговите соиграчи, кои веднаш го повикаа лекарскиот тим на помош.

Former Arsenal goalkeeper Wojciech Szczesny left the field in tears, after complaining about a chest pain during the first-half of Juventus’ Europa League quarter-final tie against Sporting CP tonight.

Wishing you the best, @13Szczesny13, we hope it’s nothing serious. 🙏🩵 #afc pic.twitter.com/hoYxChcveF

