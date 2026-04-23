Шок во Шпанија, Јамал во опасност СП. Ас: Општа тревога 49 дена пред Светското првенство!

Ламине Јамал (18) ѝ донесе на Барселона важна победа со гол од пенал во борбата за одбрана на титулата, но од синоќа во Шпанија, тој резултат од 1:0 против Селта не е главна тема. Јамал доби пенал во 39-тата минута и постигна гол од него, но веднаш се струполи на тревата и побара замена. Барселона го задржа водството и победата до крајот на натпреварот без Јамал, и со тоа, на шест кола до крајот на сезоната, се девет бода пред Реал, единствениот кандидат за титулата, пренесува Индекс.хр.

Сепак, ова е во сенка на повредата на Јамал. Клучниот играч на Барселона, кој постигна 24 гола и асистираше за 18 гола на 45 натпревари оваа сезона, напаѓајќи од десното крило, го повреди задниот дел од левата нога или мускулната група на задниот дел од горниот дел од бутот. Тоа е една од најнепријатните повреди за еден фудбалер. Должината на паузата зависи од степенот на оштетување на мускулното ткиво.

Колку долго отсуствува повреда на тетивата?

Благо истегнување или кинење – една до три недели.

Делумно кинење на мускул – четири до осум недели.

Целосно кинење на мускул – три до шест месеци.

Затоа „Ас“, најчитаното шпанско спортско издание, ја објави повредата на Јамал под наслов „Општа опасност 17 дена пред Класико и 49 дена пред Светското првенство!“ И додека Ел Класико речиси сигурно ќе биде начин Барселона да ја прослави одбраната на титулата против својот најголем ривал, второто е огромен проблем.

Јамал е клучен, незаменлив играч за шпанската репрезентација. Во 25 настапи за репрезентацијата, тој постигна 6 гола и асистира на 12. Пред две години, тој ја предводеше Шпанија до европската титула, иако наполни само 17 години еден ден пред финалето.

As додава: „Алармот беше кренат на Камп Ноу само 49 дена пред првиот натпревар на Шпанија на Светското првенство. Јамал се соочува со пауза од најмалку две до три недели поради повреда на тетивата. Веќе се шпекулира дека нема да игра до крајот на сезоната.“

Partidazo de Cope, широко слушана спортска радио емисија, тврди дека Јамал претрпел најсериозен вид повреда на тетивата, но истакнува дека треба да се направат дополнителни прегледи. Во секој случај, веста за сериозната повреда на Јамал пред почетокот на Светското првенство е главна тема на шпанските медиуми утрово. Шпанија е најголем фаворит за освојување на Светското првенство, а неиграњето на нивниот клучен играч би ги намалило нивните шанси за триумф на најголемото натпреварување.