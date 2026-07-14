Шест странски компании заинтересирани да го постават интелигентниот транспортен систем по македонските патишта

14/07/2026 13:06

Вицепремиерот и министер за транспорт Александар Николоски информира дека се прават промени во пет закони за да се овозможи поставување интелигентни транспортни системи (ИТС) на патиштата во државата, што е обврска од реформската агенда. Активностите се спроведуваат во соработка со Делегацијата на Европската Унија во државата. 

– Имајќи предвид дека едно од барањата во реформската агенда е воведување интелигентни транспортни системи (ИТС) во соработка со министерствата за внатрешни работи и за локална самоуправа, а во координација со Делегацијата на Европската Унија, веќе изменуваме пет закони, кои ќе овозможат воведување ИТС – изјави Николоски по промоцијата на возила за Државниот транспортен инспекторат обебзедени со донација од ЕУ. 

Во соработка со Светската банка, како и со грант од 13 милиони евра од механизмот за поддршка на Западен Балкан, потсети Николоски, веќе се работи за инсталација на паметни, односно интелигентни транспортни системи на Коридорот 10 за што е при крај постапката со Светска банката и со Европската Унија.

– Во следниот период ќе работиме и на Коридорот 8 – најави Николоски. 

За поставување на ИТС на Коридорот 10, ресорното Министерство објави тендер за избор на изведувач, на кој пристигнаа понуди од шест странски компании. Досега е изработена проектна документација за воведување системи за контрола на тежината на возила при движење (WIM), за контрола на движење возила што превезуваат опасен товар (HAZMAT) и за мерење загадување на воздухот по должината на Автопатот А1 (Е75) – Коридор 10. Исто така ,и за националниот центар за управување со сообраќајот (НЦУС), кој ќе биде одговорен за следење, надзор и управување на сообраќајот и мобилноста на сите државни патишта и за обезбедување информации за корисниците на коридорите во врска со состојбата на патиштата, сообраќајот и патувањата. НЦУС треба да биде во рамките на објектот на Јавното претпријатие за државни патишта во Петровец. 

Се очекува ИТС да ги унапредат транспортните услуги, да обезбедат информации во реално време за патување, поголема безбедност преку употреба на напредни системи за предупредување и информации за состојбата на патиштата и несреќи во реално време. Исто така, и да се намалат и времето на патување и емисиите на штетни гасови. 

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