Северна Европа се подготвува за силно невреме, се очекува ветер и до 170 километри на час

Силната бура Сиаран предизвикува проблеми во јужна Англија. Според прогнозите, најлошото допрва доаѓа. Се очекуваат ветрови до 170 километри на час.

Фериботите се откажани и издадено е црвено предупредување за временската прогноза за Каналските Острови поради бурата Сиаран што ја зафати јужна Англија. Каналските Острови или Англо-Нормандиските Острови се наоѓаат во Ла Манш, западно од францускиот полуостров Котентин.

Синоптичарите предупредуваат на силни ветрови од 130 километри на час до дури 170 километри на час среде каналот Ла Манш. Крајбрежните патишта би можеле да бидат затворени, жителите ги повикаа „да избегнуваат активности на отворено“.

„Кондор Ферис“ ги откажа своите карго и патнички услуги меѓу Каналските Острови и Обединетото Кралство во средата и четвртокот, додека ДФДС ги откажа услугите меѓу Њухевен во Источен Сасекс и Диепе во Франција. „Британи ферис“ предупреди на можни прекини на линиите преку Ла Манш.

Метеоролошката канцеларија издаде предупредувања за југозападниот и јужниот брег на Англија за четврток поради приближувањето на бурата Сиаран. Предупредувањата за ветер и дожд ќе бидат во сила од среда навечер до петок, а невремето се очекува да ја премине јужна Британија во четврток. Делови од Северна Ирска веќе се поплавени од силен дожд, а луѓето се предупредени да не патуваат.

Жолто метео предупредување за дожд и ветер има и меѓу среда и петок за делови од Англија, Шкотска и Велс.

Од средата во 13 часот издадени се 23 предупредувања за поплави, како и 109 предупредувања за поплави низ цела Англија. Возовите и авионите би можеле да доцнат, а некои патишта и мостови би можеле да бидат затворени, пренесува Скај њус. Аеродромот Џерси, главниот транспортен центар до Каналските Острови, треба да биде затворен цел ден во четврток.

Националната железница предупредува дека патувањата во Велс и јужна Англија би можеле да бидат погодени од „обилни дождови придружени со силни ветрови“ во среда и четврток, а низ североисточниот дел на Англија во четврток и петок.

Голем број високи мостови, вклучувајќи го и мостот Орвел кај Ипсвич и мостот Ичен во Саутемптон, исто така ќе бидат затворени од вечерва поради силните ветрови.

