Серена Гомез откри дека „не може да носи свои деца“

Селена Гомез „не може да носи свои деца“. Актерката (32) се отвори за Vanity Fair за планирање на семејството додека разговараше за нејзината врска со момчето Бени Бланко.

„Имам многу медицински проблеми кои би го загрозиле мојот живот и на бебето“, рече таа, мислејќи на нејзината дијагноза на лупус во 2013 година – хронична автоимуна болест која предизвикува имунолошкиот систем да ги напаѓа здравите ткива и органи. Таа беше подложена на хемотерапија како форма на третман и имаше трансплантација на бубрег како резултат на лупус нефритис. Пациентите со лупус можат да имаат здрава бременост. Сепак, болеста ја отежнува бременоста.

На Гомез, исто така, и беше дијагностицирано биполарно растројство и спомена во интервју за Ролингстоун во 2022 година дека два лека што ги зема за тоа може да ја спречат да има безбедна бременост.

Има многу опции за основање семејство што ги разгледа Гомез, која штотуку стана милијардерка на 32 години. „Сметам дека е благослов што има прекрасни луѓе кои се подготвени да направат сурогат мајчинство или посвојување, што и двете се огромни можности за мене. „Возбуден сум за тоа како ќе изгледа тоа патување, но ќе изгледа малку поинаку. На крајот на денот, не ми е грижа. ќе биде мое. Тоа ќе биде моето бебе.”

Таа продолжи: „Тоа не е нужно начинот на кој замислив [да станам родител]. … Мислев дека ќе се случи како што се случува за сите“.

Сепак, таа е далеку од сама. Еве што му кажаа експертите на Yahoo Life за неплодноста и важноста на Гомез да зборува за тоа.

Колку е честа неплодноста?

Според Светската здравствена организација, приближно 1 од 6 возрасни луѓе на глобално ниво се погодени од неплодност. Терминот се однесува и на поединци кои не можат да забременат и на оние кои не можат да ја донесат бременоста до крај.

„Тоа е повообичаено отколку што луѓето сфаќаат бидејќи многу луѓе не споделуваат нешто толку лично на јавен начин“, вели Барб Колура, претседател и извршен директор на RESOLVE: Националната асоцијација за неплодност, за Yahoo Life.

Луѓето, исто така, се натераа да мислат дека забременувањето е лесно, додека тие самите не се во процес, вели д-р Џејмс Грифо, програмски директор во Центарот за плодност на NYU Langone и главен извршен лекар во Inception Fertility.

„Ние ги поминуваме нашите животи мислејќи дека е толку лесно да се забремени, бидејќи така сме научени, главно за да нè спречат да имаме несакана бременост“, вели тој за Yahoo Life. „И да, може да биде [лесно]. Може да биде и многу тешко“.

Како може некој да ги одреди своите опции?

Гомез рече дека морала да тагува поради својата неплодност, но е возбудена што еден ден ќе стане мајка. Ѕвездата на The Only Murders in the Building ги истакна сурогат мајчинството и посвојувањето како нејзини главни начини, а последното беше од особен интерес бидејќи нејзината мајка, Менди Тифи, беше посвоена. „Веројатно не би бил тука. Не знам каков би бил нејзиниот живот“, рече Гомез за патувањето на нејзината мајка. „Таа и јас сме многу благодарни за тоа како се одвиваше животот“.

Секој на овој пат има различно патување и експертите се согласуваат дека опциите се одредуваат од случај до случај.

„Овде пациентите треба да бидат многу активни во грижата и треба да научат од нивните лекари кои се проблемите. Направете работа за да барате проблеми што може да се поправат за потоа да им се дадат опции за планови за третман што ги задоволуваат нивните потреби и ги задоволуваат нивните околности“, вели Грифо. „Тоа е многу лично. Тоа бара многу грижа и разбирање и многу емпатија, а пациентите треба да бидат активни во тоа“.

Тој објаснува дека жените, конкретно, имаат поголема веројатност да добијат рано советување за да ја разберат нивната биологија и она што им е достапно при планирањето на семејството. „Треба да бидете многу проактивни“, вели тој, пофалувајќи ги оние што се, како Гомез.

Зошто е важно Гомез да зборува?

„Секогаш кога некој, без разлика дали е познат или не, ја споделува својата лична приказна за неплодноста, тоа ја отстранува стигмата поврзана со предизвиците со кои се соочуваат луѓето кога сакаат да го градат своето семејство. Очигледно со популарноста на Селена, нејзината приказна ќе допре до огромна публика“, вели Колура. „Кога можеме да ги нормализираме сите начини за градење семејство, тоа исто така помага да се отстранат бариерите со кои се соочуваат премногу луѓе кога се обидуваат да градат семејство“.

Постојат митови и недоразбирања, особено околу посвојувањето и сурогат мајчинството, според Колура, за кои некој како Гомез може да помогне да се решат. Актерката може да донесе надеж и свест кај луѓето кои се борат да основаат семејство, како и да ги едуцира помладите луѓе за реалноста на процесот.

„Навистина е неверојатно од неа да сподели нешто што е многу приватно, знаејќи дека таа ќе има позитивно влијание врз многу луѓе таму“, вели Грифо.