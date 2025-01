Селена Гомез плаче во сега избришано видео со мексиканско знаме, вели „сите мои луѓе се нападнати“

Селена Гомез е уништена поради имиграциските мерки на претседателот Доналд Трамп.

Ѕвездата на „Емилија Перез“, (32) сподели видео на нејзината приказна на Инстаграм додека беше во солзи, без шминка и фризура, покрај натписот „Жал ми е“ со емотикони со мексиканско знаме. Подоцна, видеото беше избришано.

„Сите мои луѓе се напаѓаат, децата, не разбирам. Многу ми е жал, посакувам да можам да направам нешто, но не можам. Не знам што да правам. Ќе пробам сè, ветувам“, рече Гомез во видеото додека плачеше.

Објавата на поп-ѕвездата и актерка, со мексиканско потекло, родена во Тексас, доаѓа само еден ден откако 956 луѓе беа уапсени во акција за депортирање на мигрантите низ целата земја – најмногу откако Трамп повторно ја презеде функцијата, според Службата за имиграција и царина (ICE), преку Би-Би-Си.

Според медиумот, пријавените 956 апсења доаѓаат по 286 апсења во саботата на 25 јануари, 593 апсења во петокот на 24 јануари и 538 апсења во четвртокот на 23 јануари.

Според Институтот за миграциска политика преку Би-Би-Си, поранешниот претседател Џо Бајден извршил 1,5 милиони депортации во текот на неговите први четири години – бројки што ги „отсликуваат бројките на депортации во првиот мандат на Трамп“.

Гомез и претходно беше отворена во своето залагање за мигрантите во САД.

Во 2019 година, таа ја продуцираше документарната серија на Нетфликс Living Undocumented, која се фокусираше на животите на семејствата без документи во Соединетите држави.

Таа, исто така, се отвори за сопственото искуство на нејзиното семејство со недокументирана имиграција во емотивен текст за TIME во октомври 2019 година.

„Недокументираната имиграција е прашање за кое размислувам секој ден и никогаш не заборавам колку сум среќна што сум родена во оваа земја благодарение на моето семејство и благодатта на околностите“, рече таа во делото, објаснувајќи дека нејзината тетка е прво од нејзиното семејство ја преминала границата од Мексико во САД во задниот дел на камион во 1970-тите.

Гомез додаде дека нејзините „баби и дедовци ги следеле, а татко ми е роден во Тексас набргу потоа“. Таа ја призна заслугата за „храброста и пожртвуваноста“ на нејзиното семејство за нејзиното раѓање како државјанин на САД.

Сепак, актерката од хит-серијата Only Murders in the Building беше свесна дека нејзината приказна не е норма и се нашла во солзи гледајќи снимки за осумте теми во „Живеење без документи“.

„Но, кога ги читам насловите на вестите или гледам дебати за беснеење на имиграцијата на социјалните мрежи, се плашам за ситево слични ситуации. Се плашам за мојата земја“, напиша Гомез.

Гомез е актуелна со улогата во мјузиклот и трилер „Емилија Перез“, која од Кан наваму, освои 18 награди на филмски фестивали во САД и низ светот, а сега има, најмногу, 13 номинации за Оскар.

Според извештајот на Блумберг објавен септември, лани, 32-годишната ѕвезда Селена Гомез официјално преминала во статусот милијардер.

Попрецизно, Гомез сега има проценета нето вредност од 1,3 милијарди долари, што ја прави една од најмладите милијардери во светот кои сами го стекнале богатството. Публикацијата го припишува „огромниот дел“ од нејзиното богатство на успехот на нејзиниот популарен козметички бизнис со Ретка убавина, кој го започна во 2019 година.

Други потфати што ја сочинуваат нејзината пријавена банкарска сметка со 10 цифри се музичкиот каталог и актерските улоги во „Емилија Перез“ од Жак Одиар и тековните Only Murders in the Building на Хулу – како и нејзиното портфолио за недвижнини и партнерства со брендови, зајакнати од нејзините 424 милиони следбеници на Инстаграм, третото место на апликацијата. Гомез, исто така, може да се пофали со заработка од нејзините инвестиции, вклучувајќи го и нејзиниот удел во нејзината платформа за ментално здравје Wondermind, која ја основа во 2022 година со нејзината мајка Менди Тифи и претприемачката Даниела Пирсон.

Пејачката на „Lose You to Love Me“ сега е еден од неколкуте музичари кои станале милијардери, придружувајќи им се на Тејлор Свифт, Ријана, Џеј Зи, Је и Брус Спрингстин.