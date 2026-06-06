Секој трет албански граѓанин не може да си дозволи еднонеделен одмор, да плати кирија или сметки

Околу 35 отсто од албанските граѓани или секој трет не можат да си дозволат основни трошоци како што се наем, сметки за комунални услуги, еднонеделен одмор далеку од дома или купување нова облека.

Податоците на Евростат покажуваат дека Албанија останува меѓу земјите со највисоко ниво на материјална и социјална немоќ во Европа.

Неможноста да се си дозволат овие трошоци ги одразува економските тешкотии со кои се соочуваат многу албански семејства.

Според податоците на Евростат, состојбата на младите луѓе, исто така, е загрижувачка. Над една третина од младите Албанци се соочуваат со сериозна материјална и социјална немоќ, што е највисоко ниво во Европа.

Експертите ја припишуваат оваа ситуација на ниското ниво на приходи во споредба со трошоците за живот, додека зголемувањето на цените на становите и дневните трошоци го зголемува притисокот врз семејните буџети.

Евростат истакнува дека Албанија продолжува да биде значително над просекот на Европската Унија во однос на показателите за материјална немоќ.

Податоците предизвикуваат загриженост за квалитетот на животот и куповната моќ на албанските семејства, покажувајќи дека голем дел од нив продолжуваат да се соочуваат со тешкотии во задоволувањето на основните дневни потреби.