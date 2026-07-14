Седница на собраниската Комисија за финансирање и буџет

14/07/2026 07:18

Собраниската Комисија за финансирање и буџет денеска ќе ја одржи 74. седница на чиј дневен ред меѓу другото е 
Предлогот на завршна сметка на Буџетот на Република Северна Македонија за 2025 година. 

На дневен ред на седницата се и Годишниот извештај за извршените ревизии и за работата на Државниот завод за ревизија за 2025 година, Годишниот извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2025 година и Годишниот извештај за состојбата и движењата на осигурителниот пазар во Македонија во 2025 година.

Поврзани содржини

Кина тивко купува огромни количини злато
Основана Кинеско-македонска стопанска комора
Голем скок на цената на дизелот, поскапува за 5,50 денари, а бензините за 1,50
Зголемен бројот на странски туристи, најмогу се од Турција, Германија, Србија и Бугарија
УЈП за лани пресметала данок на личен доход од 647 милиони евра, граѓаните пријавиле речиси 10 милијарди евра доход
Онлајн спортско кладење во Грција: Пазар кој брзо расте
Нафтата нагло поскапе по најновите напади на САД и одговорот на Иран
ЕУ воведува нови права за патниците во авионскиот сообраќај од 2027 година

Најчитани