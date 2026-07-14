Седница на собраниската Комисија за финансирање и буџет

Собраниската Комисија за финансирање и буџет денеска ќе ја одржи 74. седница на чиј дневен ред меѓу другото е

Предлогот на завршна сметка на Буџетот на Република Северна Македонија за 2025 година.

На дневен ред на седницата се и Годишниот извештај за извршените ревизии и за работата на Државниот завод за ревизија за 2025 година, Годишниот извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2025 година и Годишниот извештај за состојбата и движењата на осигурителниот пазар во Македонија во 2025 година.