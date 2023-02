Сè е срамнето со земја – само една зграда стои

Градот Караманмарас, на југот на Турција беше погоден од силните земјотреси, а фотографиите од уништените објекти се вртат по сите медиуми.

Повеќе од 24.000 луѓе загинаа во земјотресот, а повеќе од 80.000 се повредени, додека уште се трага по многумина.

И додека зградите се уриваа како домино, една зграда остана потполно недопрена.

„Една зграда и понатаму стои во Караманмарас… Претставничката деловна зграда на Комората на градежни инженери“, напиша на Твитер еден корисник, споделувајќи фотографии од објектот.

One building standing in Kahramanmaras: The Chamber of Civil Engineers pic.twitter.com/tJAfA4whYb

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 10, 2023