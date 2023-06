Руската авијација гаѓа конвој на Вагнер, хеликоптери уништија складиште за нафта во Воронеж

Вооружениот бунт што го започнаа платениците на Вагнер ескалира. Во областа Воронеж се водат борби, а во истоимениот град хеликоптери на руската армија уништија складиште за нафта.

Гувернерот на регионот Воронеж, Александар Гусев, изјави дека „во рамките на антитерористичката операција, вооружените сили на Руската Федерација ги спроведуваат неопходните оперативни борбени мерки во областа на Воронежската област“.

Гусев не прецизираше со кого се бори војската во Воронеж. Сепак, јасно е дека бунтовничките борци на Вагнер окупирале одредени воени објекти во тој регион.

/1. As claimed, by Russian media, strike on trucks somewhere in Voronezh region. Passenger and driver said to have died. Equipment that looks like a military one is visible. Perhaps it was the target but strike was not delivered accurately. pic.twitter.com/8DO3zKDzIj

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 24, 2023