Русите пронајдоа 47 милиони долари во кутии. Пригожин: Тоа е за платите на Вагнеровците

Руската безбедносна служба ФСБ изврши претрес на имотот на Вагнер во Санкт Петербург.

Непотврдени извештаи на руските медиуми велат дека во картонски кутии во близина на канцеларијата на Евгениј Пригожин пронашле 47 милиони долари во готовина.

Ројтерс пренесува дека Пригожин рекол дека парите што ги пронашла безбедносната служба ФСБ биле наменети за покривање на платите и другите трошоци за неговите борци.

⚡️The Russian media reports that a Gazelle filled with boxes of money was discovered near #Prigozhin‘s office. According to preliminary data, about 4 billion rubles were found there.

Prigozhin confirmed that the gazelle with the money belonged to him, and the money was intended… pic.twitter.com/B2ioogaGVb

