Русија продаде рекордни 44 тони злато за да го пополни воениот буџет на Путин

Шести месец по ред, Банката на Русија продава злато од своите резерви за да го покрие дефицитот на федералниот буџет, кој достигна речиси 6 билиони рубли во текот на изминатите шест месеци.

Во јуни, резервите на злато на Централната банка, петти по големина во светот, се намалија за уште 0,3 милиони унци, или 9,33 тони, а од почетокот на годината, тие изгубија 1,4 милиони унци, или 43,5 тони, според податоците на регулаторот.

Продажбата беше рекордна барем за изминатиот четврт век – целиот период опфатен со статистиката на Светскиот совет за злато. Според Советот, Централната банка спроведе слична продажба на скапоцени метали од голем обем само еднаш претходно – во 2002 година.

Дури и за време на пандемијата, кога властите продаваа златни и девизни резерви за да ја поддржат рубљата и буџетот, Централната банка продаде шест пати помалку злато – 7,6 тони – помеѓу јули 2020 и април 2021 година.

Централната банка можеше да заработи околу 5,6 милијарди долари од продажбата на злато. И овие пари беа наменети за балансирање на буџетот, изјави за Ројтерс аналитичарот на „Фридом глобал“, Владимир Чернов: од минатата есен, регулаторот спроведува операции со скапоцени метали на домашниот пазар, отсликувајќи слични трансакции од Министерството за финансии со средства од Националниот фонд за благосостојба.

„Кога приходите од нафта и гас паѓаат под нивото на буџетското правило или ресурсите на фондот се користат за домашни инвестиции, Банката на Русија спроведува контратрансакции со ликвидни резервни средства. Во овој случај, Централната банка го спроведува техничкиот дел од механизмот, наместо да донесува посебна одлука за покривање на буџетскиот дефицит со продажба на злато“, објасни Чернов.

Златото е погодно за вакви трансакции бидејќи се складира во Русија, останува достапно за регулаторот и значително се зголеми во цената во последните години, нагласува тој.