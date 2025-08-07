Рубио: Сега подобро ги разбираме условите на Русија за завршување на војната во Украина

САД имаат подобро разбирање за условите под кои Русија би била спремна да ја заврши војната во Украина откако претставникот на претседателот Доналд Трамп, Стив Виткоф, се сретна со рускиот претседател Владимир Путин, изјави вчера американскиот државен секретар Марко Рубио.

Министерот за надворешни работи на Трамп: Сега имаме подобро разбирање за условите на Русија за завршување на војната во Украина

„Можеби за прв пат откако оваа администрација ја презеде функцијата, имаме некои конкретни примери за работи што Русија би ги барала за да ја заврши војната“, рече Рубио во интервју за емисијата „Кудлоу“ на Фокс бизнис мрежата, додавајќи дека клучните елементи на секој договор би вклучувале територија.

Рубио рече дека „сè уште има многу работа“ пред евентуалната средба меѓу Трамп и неговиот руски колега Владимир Путин за завршување на војната во Украина.

„Денес беше добар ден, но сè уште има многу работа пред нас. Има многу пречки што треба да се надминат и се надеваме дека ќе го постигнеме тоа во наредните денови и часови, можеби недели“, рече тој.

Претходно, американскиот претседател изјави дека е „отворен“ за таков состанок со Владимир Путин, како и со украинскиот претседател Володимир Зеленски, според Белата куќа.

По посетата на Москва на неговиот специјален пратеник, Стив Виткоф, која беше опишана како „продуктивна“, американскиот претседател информираше неколку европски лидери дека има намера да се сретне лично со својот руски колега, можеби уште следната недела, а потоа да одржи состанок со украинскиот претседател, објавија „Њујорк тајмс“ и „Си-Ен-Ен“.

Американскиот пратеник се сретна со Путин во Москва два дена пред истекот на ултиматумот на САД до Русија со кој се бара крај на конфликтот во Украина. „Претседателот сака да ја заврши војната“, повтори Рубио.

„Во следните неколку дена ќе разговараме со нашите европски сојузници и Украинците за да видиме каков напредок можеме да постигнеме на тој фронт“, објасни тој. „И потоа, се надеваме, работите ќе продолжат да напредуваат и многу наскоро ќе има можност претседателот да се сретне и со Владимир Путин и со претседателот Зеленски во одреден момент, се надеваме во блиска иднина“.

„Но, очигледно многу работи мора да се случат пред тоа“, рече американскиот државен секретар. Кога станува збор за евентуален нов пакет санкции на САД против Русија, тој рече дека Трамп ќе донесе одлука за тоа во следните еден или два дена.