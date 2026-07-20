Ристески пред средбата со производителите, трговците и дистрибутерите: Не смее да има воени профитери кои ќе заработуваат на грбот на граѓаните

20/07/2026 13:49

 Во 15 часот попладнево ќе почне средбата со производителите, трговците и дистрибутерите во Министерство за економија.

Како што изјави заменик министерот за економија, Марјан Ристески, на средбата уште еднаш ќе биде испратена пораката дека не смее да се профитира на грбот на граѓаните. Нема да се толерира некоректност. Ако се констатира непазарно однесување и енормно зголемување на цените, не е исклучено да се преземат соодветни мерки.

– На средбата ќе бидат презентирани анализите на Државниот пазарен инспекторат во однос на цените –  како се движат цените на основните прехранбени производи, на оние потребни за едно просечно македонско семејство. Направена е анализата длабински за повеќе месеци, ги имаме податоците, ќе бидат соопштени и ќе бидат дадени одредени препораки од страна на Министерството за економија и понатаму да се придржуваат со цел да го заштитиме сите животниот стандард. Меѓутоа, конкретно што ќе се дискутира и што ќе произлезе од таа средба, ќе имаме информација после 15 часот, истакна Ристески, одговорајќи на новинарски прашања по состанокот во Занаетчиската комора.

На прашањето дали очекува  поради растот на цените на горивата да поскапат и останатите производи, заменик министерот нагласи дека Владата ја следи состојбата и е подготвена да се справи со сите предизвици.

– Живееме, за жал, во турбулентен период, има војна, нема војна. Непредвидлива е ситуацијата на Блискиот Исток. Ние како Влада сме исправени пред сите предизвици. Досега бар покажавме и докажавме дека сме навистина кадарни да се справуваме со вакви ситуации – светски економски кризи и енергетска криза како што е оваа, една од најголемите во последните четири-пет децении во целиот свет. И покрај зголемувањето на цените на енергенсите, на нафтата и нафтените деривати, ние останавме како земја со најниска цена на нафтените деривати и нафтата, меѓутоа и најниска цена на основните прехранбени производи, а тоа го покажа и стапката на инфлација за претходниот месец. Сè што следува понатаму ќе го пратиме. Денеска и премиерот најави од Велес дека ќе имаме вонредна седница на Владата за кризната состојба и кои мерки ќе бидат преземени околу намалување на акцизите, соодветни мерки кои нема да направат голем потрес во загрозување на животниот стандард на граѓаните, меѓутоа и нема да направат голем потрес во нормалното функционирање на стопанството и економијата во Македонија, рече Ристески.

Тој порача дека нема да се толерира некоректно однесување во однос на цените.

– Ако има непазарно однесување, енормни зголемувања на цените и  т.н. воени профитери во вакви услови, кои сакаат да спечалат на грбот на граѓаните, имаме законски мерки кои може да се употребат. Нема да толерираме некоректно однесување, пред сè, спрема граѓаните. Главната цел и приоритет на оваа Влада е, да повторам, заштитата на животниот стандард на граѓаните. Тоа е приоритет на сите нас, потенцира Ристески.

Поврзани содржини

Цената на суровата нафта Брент над 90 долари, загриженоста за Ормускиот теснец расте
Од знаење до пракса: во соработка со ТИТАН Усје студентите се запознаваат со современи градежни решенија
Во САД повторно се зголеми цената на бензинот
За синдикалната кошница во јули се потребни 68.498 денари, за 156 денари помалку од истиот месец лани
Новиот министер на фестивал ја слави жетвата, земјоделците стравуваат од прекин на откупот
ЕУ се штити со квоти и повисоки царини – македонската металургија на удар
Еден центар за податоци на „Мајкрософт“ троши еден процент од вкупната електрична енергија во Холандија
Париз од 2027 година ќе го удвои данокот за празните станови

Најчитани