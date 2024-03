Ракета „Space One“ експлодира по полетувањето од космодром (видео)

Сателитската ракета на „Space One“ експлодира денеска веднаш по полетувањето од космодромот во западна Јапонија.

На ракетата Каирос, долга 18 метри, дошло до грешка за време на лансирањето од вселенското пристаниште Кии во Кушимото, префектурата Вакајам, првата комерцијална локација за лансирање во Јапонија. Недолго потоа беше објавено дека се спроведени „мерки за прекин на летот“, пренесува Кјодо.

На местото на настанот се испратени локални пожарникари, а полицијата соопшти дека засега нема извештаи за жртви.

BREAKING: Space One rocket explodes during launch from southern Japan pic.twitter.com/8IWiu2bRKa

— BNO News (@BNONews) March 13, 2024