Долгогодишната холивудска двојка беше забележана како во публика ги следи натпреварите во гимнастика и во коњички спортови на Летните олимписки игри во Париз.

Ева Мендес (50) и Рајан Гослинг (43) носеа очила за сонце и шапки .

Се чини дека на парот им се придружија и нивните ќерки Есмералда (9) и Амада (8) .

Семејното патување во Париз означи ретко излегување за парот, кој седум години не се фотографирани заедно во јавност. Гослинг и Мендес – кои се запознаа на снимањето на The Place Beyond the Pines во 2011 година – сè уште продолжија јавно да се поддржуваат меѓусебно во текот на нивните професионални ангажмани.

Неодамна, Мендес во интервју за „Пипл“ објасни зошто решила да направи чекор назад од актерството во последните години за да се фокусира на нивните деца, нарекувајќи ја „најлесната одлука што некогаш сум ја донела“.

„Кариерата доаѓа и си оди, но да бидам со децата, ми беше најважно. Тие се во годините на формирање како личности. Сакав да бидам таму за сето тоа“.