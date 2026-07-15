Работен состанок во Стопанската комора за мерката „Поддршка за креирање нови работни места“

15/07/2026 07:15

Во Стопанската комора денеска ќе се одржи работен состанок посветен на промоција на мерката „Поддршка за креирање нови работни места“ – подмерка „Вработување и раст на правни субјекти“, од Оперативниот план за вработување за 2026 година.

На состанокот ќе присуствуваат заменик-министерот за економија и труд, Марјан Ристески и претставници од Министерството за економија и труд, Стопанската комора, Стопанската комора на Северозападна Македонија и Сојузот на стопански комори на Македонија.

Како што најавува Стопанската комора, ќе се разговара за можностите што оваа мерка им ги нуди на компаниите за отворање нови работни места и за поттикнување на растот на микро, малите и средните претпријатија.

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