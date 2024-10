Пукнатина што го дели африканскиот континент на два дела: Дали наскоро ќе добиеме нов океан?

Eкспертите во последно време зборуваат за појава на нов геолошки феномен – шестиот океан на планетата Земја. Иако експертите ја истражуваат нашата планета со генерации, тие учат нови работи секој ден.

Во последниве години, истражувачите открија дека двата дела на копното што го сочинуваат вториот по големина и вториот најнаселен континент почнуваат да се одвојуваат.

Ова го отвори патот за нов океан кој ќе се протега низ средината на тој континент. Ако работите продолжат со ова темпо, наскоро би можеле да видиме ситуација каде земјите како Замбија и Уганда ќе добијат сопствено крајбрежје, и покрај тоа што моментално се без излез на море.

A new ocean is forming in Africa along a 35-mile crack that opened up in Ethiopia in 2005. The crack, which has been expanding ever since, is a result of three tectonic plates pulling away from each other.

It’s thought that Africa’s new ocean will take at least 5 million to 10… pic.twitter.com/T37FAOAdUt

