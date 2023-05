Пукање во училиште во Перт

Тинејџер (15) од Австралија пукал со пиштол во приватно училиште во Перт.

Службите за итни случаи беа повикани на „инцидент со огнено оружје“ во Баптистичкиот колеџ Атлантис Бич во Ту Рокс, северен Перт, нешто пред пладне во средата.

Во меѓувреме е уапсен млад човек, ученик во училиштето. Немаше повредени.

Видно вознемирени ученици, вклучително и мали деца, беа видени како брзаат во прегратките на родителите кои чекаат по неколку застрашувачки часови заробени во училиштето.

„Слушнавме полициски сирени и потоа слушнавме викање“, изјави еден студент за Nine News.

Едно вознемирено момче, Рајли (14), изјави за The West Australian дека неговиот учител ги заклучил учениците во кујнски шкаф додека се одвивал инцидентот. Неговата мајка истрчала во училиштето откако добила порака од наставникот дека слушнале пукотници на паркингот, а децата втрчале и мислеле дека тоа е шега.

#BREAKING: A 15-year-old boy is in custody after allegedly firing shots in the car park of Atlantis Beach Baptist College.

