Првите пет стримувани албуми на глобално ниво се од жени

Веќе знаеме дека жените го водат светот, но за прв пат досега, сите тие доминираа и на стриминг топ листите на Spotify.

Во 2024 година е првпат првите пет стримувани албуми на глобално ниво да бидат од жени, откриени од овогодинешната статистика на Spotify Wrapped, а голем број познати лица ги исполнија многу посакуваните места. На ничие изненадување, Тејлор Свифт беше прогласена за најслушаната изведувачка оваа година со неверојатни 26 милијарди стримови, благодарение на нејзиниот 11-ти студиски албум „The Tortured Poets Department“ и нејзината турнеја „Eras“ заработена милијарди долари, која маѓепса публика во последните две години.

По Свифт на второ место се „Hit Me Hard and Soft“ на Били Ајлиш, на третото „Short ’n Sweet“ на Сабрина Карпентер, на четвртото „Mañana Será Bonito“ на Карол Џи, на петтото „Eternal Sunshine“ на Ариана Гранде. Што се однесува до најдобрите светски уметници на годината, по Свифт се The Weeknd, Bad Bunny, Drake и Billie Eilish.

Друга поп сила, Бијонсе, исто така имаше влијание на топ листите на Spotify оваа година. Заедно со нејзиниот соработник Шабузи, двајцата врвни артисти помогнаа да се донесат 38 милиони слушатели за прв пат во кантри жанрот со нивните соодветни плочи, Каубој Картер и Where I’ve Been, Isn’t Where I’m Going.

Поп девојките кои доминираат на врвните албуми на Spotify оваа година даваат интригантен поглед на претстојната сезона на Греми, каде Бијонсе, Свифт, Ајлиш и Карпентер – заедно со други врсници како Charli XCX и Chappell Roan – се номинирани за некои од главните награди. Да се ​​осмелиме да кажеме, можеби конечно дојде време повеќе да не се занемари придонесот на жените во музиката.