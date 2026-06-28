Прв протест против Радев во Бугарија. „Ова не е Москва , дај оставка!“

Со извици „Оставка!“ започна синоќа првиот протест против премиерот Румен Радев пред зградата на Министерскиот совет. На самото место се собраа стотици граѓани со бугарски и европски знамиња, како и претставници на граѓански организации. Протестираат и скандираат „Тука не е Москва“.

Просторот околу Министерскиот совет е под зголемено полициско присуство.

Владата со премиерот Румен Радев положи заклетва пред Народното собрание на 8 мај оваа година. Кабинетот беше избран со поддршка на парламентарното мнозинство од партијата на Радев, која има 131 народни претставници.