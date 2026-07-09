Прогласена најубавата плажа во светот

Ново истражување ја рангираше плажата Јасмин Хамамет во Тунис како најубава во светот, благодарение на нејзините прекрасни сини води, златен песок и недопрена крајбрежна линија.

Ден на плажа обезбедува прекрасна атмосфера за одмор и релаксација, но има места кои се подобри од другите. Новото рангирање покажува дека Тунис има некои од најдобрите плажи.

Плажата Јасмин Хамамет во Тунис, која се наоѓа на северниот брег на земјата покрај Средоземното Море, е рангирана како најубава плажа во светот, според студијата на европската туристичка компанија TUI, споделена со Travel + Leisure.

Го добила својот висок ранг поради своите длабоки сини води, уникатен златен песок и ниското ниво на видлива бетонска конструкција на брегот. Особено високо е оценета поради светлината на песокот.

На второто место се најде плажата Ичмелер во Турција, за која компанијата соопшти дека некогаш била рибарско село пред да се трансформира во популарно одморалиште. Плажата се наоѓа во уникатен залив опкружен со планини и се карактеризира со богата сина вода и широк златен песок.

На третото место се најде плажата Редуит во Света Луција.

„Убавината на плажата продолжува да биде еден од главните мотиви кога луѓето избираат дестинација за одмор, бидејќи претставува врвно чувство за бегство. Откриваме дека патниците се природно привлечени од чиста сина вода, мек златен песок и светли крајбрежни пејзажи, бидејќи овие сцени веднаш создаваат чувство на релаксација“, рече Абигејл Хед, агент на TUI.

„Она што е особено интересно е што ова истражување покажува дека убавината на плажата може да се мери преку вистински визуелни елементи, од водата до природната рамнотежа на крајбрежјето. Дестинациите што комбинираат кристално чисти мориња, топли тонови на песок и недопрени пејзажи постојано се издвојуваат како места за кои луѓето најмногу сонуваат“, додаде таа.

За рангирањето беа анализирани неколку индикатори:

– светлина на водата и песокот

– длабочина на водата

– состав на плажата.

Топ 10 плажи во светот според TUI

Плажа Јасмин Хамамет, Тунис

Плажа Ичмелер Беј, Турција

Плажа Редуит, Света Луција

Плажа Белек, Турција

Плажа Циливи, Грција

Плажа Гундогду, Турција

Плажа Кадрије, Турција

Плажа Наама Беј, Египет

Плажа Врисудија, Кипар

Плажа Кавра Поинт, Малта