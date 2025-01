Принцот Хари ја реши тужбата против британските таблоиди на Руперт Мардок со „значителна“ отштета

Принцот Хари ја реши својата тужба против News Group Newspapers, компанијата во сопственост на Руперт Мардок која го издава The Sun и претходно објавена сега веќе непостоечката News of The World.

Спогодбата, објавена во средата, вклучуваше „целосно и недвосмислено“ извинување и признавање на престапот од НГН. Новинската компанија се извини за своите постапки, велејќи дека направила „сериозен упад“ во приватниот живот на Хари помеѓу 1996 и 2011 година, „вклучувајќи инциденти со незаконски активности извршени од приватни истражители кои работат за Сан“.

Медиумската компанија соопшти дека ќе плати „значителен“ износ на отштета на Хари.

„Ја признаваме и се извинуваме за вознемиреноста предизвикана на војводата и штетата нанесена на врските, пријателствата и семејството и се согласивме да му платиме значителна отштета“, се вели во соопштението за извинување на НГН.

На Хари во тужбата му се придружи и Том Вотсон, пратеник од Обединетото Кралство. Двојката ја поздрави „монументалната победа“, што претставуваше „историско признавање на незаконитоста на Сан“, рече нивниот адвокат, адвокатот Дејвид Шерборн, пред Кралскиот суд на правдата, британскиот Висок суд, во Лондон.

„Денес лагите се откриени“, рече тој. „Денес се разоткриваат прикривањата. И денешниот ден докажува дека никој не стои над законот. Дојде времето за одговорност.

Спогодбата става крај на правната борба што започна во 2019 година кога Хари, најмалото дете на кралот Чарлс III и покојната принцеза Дијана, ја тужеше НГН поради наводно незаконско собирање информации што датира од 1990-тите и 2000-тите.

Во тужбата, Хари тврдеше дека новинарите на The Sun собирале информации за него незаконски, и ангажирале приватни детективи за да го сторат тоа. Тој, исто така, во тужбата тврдеше дека високите директори на The Sun знаеле за наводното незаконско собирање информации и го прикриле.

НГН во средата се извини за „хакирање на телефон, следење и злоупотреба на приватни информации од страна на новинари и приватни истражители наложени од нив во News of the World“.

„НГН понатаму му се извинува на војводата за влијанието врз него од опширното покривање и сериозниот упад во неговиот приватен живот, како и во приватниот живот на Дијана, принцезата од Велс, неговата покојна мајка, особено во неговите помлади години“, медиумите. велат од компанијата.

Пред судењето, НГН силно ги отфрли тврдењата на Хари.

Спогодбата на Хари со NGN беше објавена само еден ден по почетокот на судењето во Вишиот суд во Лондон.

Во вторникот, адвокатот на Хари – кој живее во Калифорнија и не присуствуваше на денот на отворањето на судењето – побара одложување за еден час, што беше проследено со дополнителни барања за одложувања од правниот тим на Хари и НГН.

Во едно барање за дополнително време, адвокатот на NGN, Ентони Хадсон КЦ, рече дека имало „интензивни преговори“ меѓу двата правни тима во последните неколку дена.

Двете страни се во целосна согласност… Многу малку пати странките се договориле во оваа парница“, рече Хадсон во своето барање.

Хари зборуваше за претстојното судење неодамна во декември, велејќи дека сака „одговорност“.

„Целта е одговорност. Навистина е толку едноставно“, рече Хари на публиката на самитот DealBook на New York Times во декември.

Доколку судењето продолжи, се очекуваше Хари да сведочи лично во февруари.