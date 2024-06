Принцезата Кејт покрај принцот Вилијам и кралот Чарлс, прв пат по шест месеци на јавен настан

Кејт Мидлтон се појави на балконот на Бакингемската палата од каде со членовите на нејзиното семејство го гледа крајот на денешната прослава на роденденската парада на британскиот крал Чарлс Трети. Таа беше придружувана од принцот Вилијам како нејзин силен поддржувач, откако учествуваше на настанот на коњ. Принцезата од Велс стои до кралот, а снимен е и неговиот обожувачки поглед насочен кон неа. Кејт по шест месеци се врати на јавните настани, а пред три месеци со јавноста сподели дека боледува од рак. Зад нејзиното денешно појавување на балконот од палатата се кријат следните детали.

Kate and Wills’ look of love: Body language expert reveals how royal couple’s romantic balcony moment revealed the truth about their relationship https://t.co/k8JVjsRnIO pic.twitter.com/WZSLKzKQD2

Погледите од балконот на Бакингемската палата се еден од најсилните впечатоци од денешниот настан, кој е еден од најважните во календарот на Чарлс III, а такви впечатоци има многу.

Кејт Мидлтон и кралот Чарлс денеска се појавија заедно во јавноста за прв пат откако почнаа нивните битки со ракот. Последен пат беа видени на истиот настан за време на Божиќната прошетка во Сандрингам на 25 декември, што беше и последниот јавен настан на принцезата од Велс.

Members of the Scots Guards marching in the King’s Birthday Parade in London today. 242 military working horses, 250 military musicians, 40 pipers and drummers, and more than a thousand dual role soldiers of the British Army’s Household Division took part in Trooping the Colour. pic.twitter.com/F5XqII19En

Чарлс Трети се врати на јавните обврски пред неколку недели, често појавувајќи се во јавноста, додека Кејт беше видена само на слики и видеа, како што е нејзината важна видео порака на 22 март, во која објави дека боледува од рак. Кејт имаше голема операција на стомакот, тоа беше на 16 јануари во Лондон – во истата болница каде кралот беше опериран на 26 јануари, поради бенигно зголемување на простатата. Ракот што му бил дијагностициран е поврзан со друг здравствен проблем. Тие ја напуштиле болницата истиот ден, на 29 јануари.

The King, Queen and other Members of the Royal Family are greeted by crowds as they gather on the balcony of Buckingham Palace to watch the traditional fly-past. #TroopingtheColour pic.twitter.com/Y08885V97v

Кејт им се придружи на членовите на кралското семејство за да го гледа спектакуларниот лет на РАФ додека триумфално се враќа во јавниот живот. Нејзината битка со ракот продолжува. Принцезата од Велс ја пропушти пробата за денешната церемонија на 8 јуни, а вчера околу 18 часот најави дека ќе се појави на церемонијата откривајќи детали за нејзиното враќање на обврските.

На денешната церемонија присуствуваат почитувачи на династијата, но и противници на династијата, меѓу кои има и членови на групата „Република“. Стотици полицајци на Метрополитен беа распоредени по церемонијалната рута за да се осигура безбедноста и заштитата на набљудувачите, а се собраа десетици илјади луѓе, пишува Дејли Мејл.

Претходно денеска, Кејт Мидлтон и нејзините деца им мавтаа на насобраните граѓани за време на церемонијата на Trooping the Color.

Таа беше опкружена со други членови на семејството, нејзиниот сопруг, принцот Вилијам, кој е полковник на велшката гарда, беше на коњ, како и принцезата Ана, полковник на Blues and Royals, и принцот Едвард, полковник на шкотската гарда.

Кејт го направи своето прво јавно појавување порано денеска, со децата, во службено возило.

‘HEIR’ SHE IS: The Princess of Wales Kate Middleton makes her first public return since her cancer diagnosis as she celebrates King Charles’ birthday parade alongside Prince William and the kids. pic.twitter.com/rpWp4i0G3s

За разлика од минатата година, Кејт не им се придружувала на постарите членови на семејството на балконот за време на одредени делови од церемонијата, туку гледала со децата од канцеларијата на војводата од Велингтон.

Кејт застана покрај своите деца додека полковите продолжија да парадираат. Можеше да се види како и шепоти нешто на својата ќерка Шарлот.

И принцот Луис овој пат привлече внимание и почна да коментира со своите гримаси. Појавувањето на Кејт Мидлтон е еден од најважните настани во годината и нејзиното големо враќање по повеќемесечна пауза, но и бројни теории на заговор.

Се шушкаше дека Кејт ќе се појави денеска, за вчера да потврди со овие зборови. Таа откри и детали за нејзиното враќање на службените обврски.

I have been blown away by all the kind messages of support and encouragement over the last couple of months. It really has made the world of difference to William and me and has helped us both through some of the harder times.

I am making good progress, but as anyone going… pic.twitter.com/J1jTlgwRU8

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 14, 2024