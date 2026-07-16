Повеќе од 250 доброволни пожарникари подготвени за справување со летните пожари

Повеќе од 250 доброволни пожарникари од сите активни доброволни противпожарни друштва во државата учествуваа на постројување што се одржа на пистата во касарната „Гоце Делчев“ во Општина Аеродром, во организација на Дирекцијата за заштита и спасување (ДЗС).

Како што соопштуваат од ДЗС, со постројувањето било утврдена реалната бројка на доброволни пожарникари кои се подготвени организирано да се вклучат во гаснењето на летните пожари на отворен простор како дел од Тимовите за брз одговор на ДЗС.

– Пред доброволните пожарникари се обрати директорот на Дирекцијата за заштита и спасување и командант на Силите за заштита и спасување, Стојанче Ангелов, кој ги претстави плановите и очекувањата за претстојната противпожарна сезона. Воедно беше претставена новата внатрешна структура и хиерархија, со цел поефикасна координација, командување и вклучување на доброволните пожарникари во системот за гаснење пожари – стои во соопштението од ДЗС.

Дополнуваат дека по завршувањето на постројувањето се одржал работен состанок на отворено, на кој доброволните пожарникари разменија искуства, мислења и предлози за унапредување на функционирањето на системот за заштита и спасување во текот на летната сезона.