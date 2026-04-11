Поранешниот градоначалник на Њујорк стана Албанец

Ерик Адамс, поранешниот градоначалник на Њујорк, доби албанско државјанство и пасош, објавија медиумите во петокот од балканската земја што ја посети и јавно ја пофалија пред неколку месеци. Одлуката е донесена со посебен декрет издаден од албанскиот претседател Бајрам Бегај, објавува „Гардијан“.

„Албанија дејли њуз“ беше првиот што објави дека Адамс аплицирал за државјанство и пасош, што подоцна беше потврдено од „Еуроњуз Албанија“. Одлуката беше објавена и во официјалниот државен весник.

„Со ова одлучувам да му доделам државјанство на Ерик Лерој Адамс“, пишува во преводот на декретот потпишан од Бегај. „Овој декрет стапува на сила веднаш и ќе биде објавен во службениот весник“.

Адамс сè уште не коментирал за неговото стекнување на албанско државјанство.

Врски со Албанија и пофалби за Тирана

Поранешниот градоначалник привлече внимание со четиридневната посета на Албанија во октомври минатата година, кон крајот на неговиот мандат како градоначалник на еден од најголемите градови во светот.

За време на посетата, тој се сретна со албанскиот премиер Еди Рама, со кого разговараше за зајакнување на соработката во туризмот и технологијата.

Како што објави Асошиејтед Прес, Адамс потоа рече дека ќе се залага за воведување директна воздушна линија меѓу Њујорк и Албанија и го пофали главниот град Тирана.

„Гледате просперитетна заедница и град што оди во вистинската насока“, рече Адамс во тоа време.

Тој го критикуваше сегашниот градоначалник

Адамс, поранешен капетан на Полициската управа на Њујорк (NYPD), беше градоначалник од почетокот на 2022 година до крајот на 2025 година.

Тој се повлече од трката за номинација на демократите за втор мандат поради федерална истрага за корупција, која подоцна беше отфрлена по интервенцијата на администрацијата на Доналд Трамп. Тој се обиде да продолжи со кампањата како независен кандидат, но на крајот се повлече од трката и го поддржа поранешниот гувернер на државата Њујорк, Ендру Куомо, додека го критикуваше прогресивниот демократски кандидат Зохран Мамдани.

Мамдани го победи Куомо во убедлива победа во ноември за да го наследи Адамс, станувајќи првиот муслимански градоначалник на Њујорк.

Контроверзии и обвинувања

За време на кампањата, Адамс во еден момент, без понатамошно објаснување, посочи дека изборот на Мамдани за градоначалник би можел да го зголеми ризикот од терористички напад врз Њујорк.

„Не знам што им е на луѓето“, рече Адамс на митинг во поддршка на Куомо. Повикувајќи се на тероризмот во Европа и Африка, тој додаде: „Гледате што се случува во другите земји поради исламскиот екстремизам“.

Во март, градската администрација на Мамдани го отфрли правното застапување на Адамс во тужба во која се тврди дека сексуално нападнал жена пред повеќе од три децении. Тужбата беше поднесена додека тој сè уште беше на функција, во согласност со државниот закон што го продолжи рокот на застарување за поднесување вакви тужби.

Адамс жестоко ги негираше обвинувањата. Обвинителот, кој јавно излезе како Лорна Бич-Матура, тврди дека од неа побарал сексуални услуги во замена за помош за напредување во кариерата додека работеле заедно во канцеларијата на Полициската управа на Њујорк во 1993 година.