Планета на која е можен живот? – далеку е само 48 светлосни години

Научниците открија планета која би можела да биде чекор поблиску до пронаоѓање вонземски живот во космосот.

Меѓународен тим на научници користеше набљудувања од вселенскиот телескоп „Џејмс Веб“ на НАСА за да ја анализира атмосферата на егзопланета наречена LHS 1140 b.

Нивните набљудувања потврдија дека блиската планета може да има океан со течна вода, па дури и атмосфера богата со азот – исто како Земјата.

Водечкиот автор Чарлс Кадиек, од Универзитетот во Монтреал, рече: „Од сите моментално познати егзопланети со умерена клима, LHS 1140 b може да биде нашата најдобра опција еден ден индиректно да потврдиме течна вода на површината на вонземски свет надвор од нашиот Сончев систем“.

