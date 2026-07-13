Пилотот на пробен лет, „напишал“ порака на небото

Пилотот на мал авион решил малку да се пошегува за време на двочасовен пробен лет и ја „испишал“ пораката: „Досадно ми е“ по патеката на летот на онлајн апликација за следење авиони.

Авионот „Равенер“ полетал од Ливерпул во саботата во 11:30 часот по локално време и кружел над полуостровот Вирал, Чешир и северен Велс за време на летот. Неговата необична траекторија била видлива на апликацијата FlightRadar24, каде што привлече големо внимание од корисниците, пишува Би-би-си.

Главниот оперативен директор на „Равенер“, Вејн Барет, изјавил дека „Пајпер Томахавк“ го управувал инструктор по летање во неговите дваесетти години. Пробниот лет се случил откако бил заменет дел на авионот, кој се вратил во Ливерпул околу 13:30 часот.

„Мислам дека пилотот буквално беше малку здодевен бидејќи беше само пробен лет. Морам да признаам дека сепак покажа извесна вештина во летањето со авионот“, рече Барет.

Тој додаде дека еден од цилиндрите на моторот е заменет и дека редовно се изведува пробен лет по таква постапка за да се провери дали сè работи правилно.

„Веројатно му беше малку здодевно, но на крајот мораше силно да се концентрира за да ги напише зборовите по патеката на летот, па затоа навистина немаше време да му биде здодевно“, се пошегува Барет.

Тој нагласи дека пилотот нема да се соочи со никакви последици за ова, иако необичниот лет предизвика голем јавен интерес.

„Авионот е безбедно вратен во хангарот, а пилотот денес ужива во својот слободен ден“, заклучи тој.