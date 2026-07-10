Ова е најубавата жена според науката

Определувањето на најубавата жена во светот е очигледно малку контроверзно и предмет на дебата. Како што вели поговорката: Убавината е во очите на набљудувачот. Сепак, некои области на науката нудат некои квантификувани коефициенти за убавина што укажуваат на систем за рангирање. Веројатно сте слушнале за „Златниот пресек“ за објаснување на убавината, и Меган Грубер, доктор по медицина, доктор на науки, пластичен хирург со седиште во Флорида, сертифициран од одборот во Gruber Plastic Surgery, лесно признава дека идејата за убавина се менувала со текот на времето, одразувајќи ги културните и општествените промени. Покрај тоа, постои и субјективен елемент во целиот наш поим за убавина. Сепак, науката долго време играла улога во квантификацијата на изгледот.

„Низ историјата, луѓето честопати користеле математички принципи како Златниот пресек [објаснето подолу] за да ја проценат убавината“, вели Грубер.

Покрај Златниот сооднос (исто така познат како „Фи“), други методи за мерење на убавината, како што се маската на лицето „Златна декагонска маска“ на Маркардт и симетријата на лицето, се користат и во обид да се пресмета изгледот на поединецот. „Од симетријата во природата до начинот на кој се структурирани лицата, одредени пропорции се сметаат за универзално привлечни“, забележува Грубер. „Но, убавината, се разбира, е повеќе од само броеви“, додава таа. „Станува збор и за емоциите што ги предизвикува и самодовербата што ја носи“.

Што е златниот сооднос?

Златниот сооднос, или Фи (1,618), е математички сооднос што често се појавува во природата, како и во уметноста и архитектурата – и се верува дека придонесува за естетската убавина. „Се користи за мерење на симетријата и пропорцијата на цртите на лицето, при што колку се поблиски пропорциите на лицето до овој сооднос, толку е поизбалансирано и попривлечно“, објаснува Џоел Копелман, доктор по медицина, пластичен хирург за лице во Копелман Аестетска хирургија во Њујорк, Њујорк, и водител на подкастот „Beauty Doc“.

Историски гледано, концептот потекнува од Античка Грција, каде што се применувал во уметноста и архитектурата за создавање визуелно пријатни форми. Денес, Златниот пресек често се споменува во естетските проценки на симетријата и убавината на лицето. Особено за лицата, тој ги разгледува пропорциите помеѓу цртите како што се очите, носот и устата.

„Ако овие црти се вклопуваат во овој сооднос, лицето на една личност се вели дека е поубаво“, вели Грубер. „Луѓето природно реагираат на овој вид симетрија и рамнотежа.“

Оцена на златниот сооднос: 94,35%

Која е најубавата жена во светот досега? Постои одличен аргумент за моделот Бела Хадид. Грубер и Копелман ја крунисуваат Бела Хадид како најубава жена во светот, врз основа на нејзината извонредна симетрија на лицето, со речиси совршен растојание помеѓу очите и пропорции на вилицата.

„Нејзиното лице постигна импресивни 94,35%, според Златниот сооднос“, вели Грубер, што ја прави научно најубавата жена во светот во моментов меѓу јавните личности.

Нејзините црти на лицето, вклучувајќи ја симетријата на нејзините очи, рамнотежата помеѓу челото, носот и брадата, како и нејзините добро пропорционални усни и очи, придонесуваат за овој речиси совршен резултат. „Балансата и хармонијата на нејзините црти на лицето се примери за тоа како Златниот сооднос може да се појави во човечката убавина“, вели Грубер.