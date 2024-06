Откриено ново суштество: Има заби слични на човечките (фото)

Нов вид риба слична на пирана, наречена паку, неодамна беше пронајдена како се крие меѓу неколку речиси идентични видови во реката Амазон. Истражувачите ја именувале по Саурон од „Господарот на прстените“.

Нов вид риба слична на пирана е откриен во реката Амазон по долгогодишно коегзистирање со речиси идентичен вид за кој се сметаше дека припаѓа на таа група речиси 200 години.

Научниците ја нарекоа новооткриената риба по лордот Саурон од „Господарот на прстените“ на Толкин.

Сепак, рибата не е толку страшна како што навестува нејзиниот застрашувачки назив.

Новоидентификуваниот вид, Myloplus sauron, е паку – близок роднина на пираните кои често се мешаат со гореспоменатите слатководни риби.

Истражувачите го откриле додека го проучувале речиси идентичниот вид M. schomburgkii, кој првпат бил откриен во Амазон во 1841 година, но оттогаш бил во голема мера игнориран од научниците.

New piranha-like fish with 'human teeth' and Eye of Sauron marking found deep within the Amazon https://t.co/CIPSlRc6pD

— Live Science (@LiveScience) June 21, 2024