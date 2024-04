Блискиот Исток на работ. „Црвената линија исчезна“: Вака изгледаше синоќа небото над Израел (видео)

Иран лансираше повеќе од 200 беспилотни летала и други проектили кон Израел, но досега без поголеми последици. Многу беспилотни летала и проектили беа соборени уште пред границите на Израел, но тие сè уште пристигнуваат, објави портпаролот на израелската армија, контраадмирал Даниел Хагари. Мал број проектили земја-земја го погодија Израел, при што беше повредено едно дете. Оштетена е и воена инсталација на југ.

Во текот на ноќта, Иран лансираше низа беспилотни летала и проектили кон Израел, како одмазда за израелскиот напад врз иранскиот конзулат во Дамаск, во кој загинаа седум офицери на Револуционерната гарда. Тоа беше првиот директен напад на Иран врз Израел од негова територија во историјата.

Во Израел беше прогласена тревога за воздух, се слушаа сирени и експлозии, но главно тоа беа звуците на пресретнување и соборување на ирански авиони. Заедно со израелските сили, во ова учествуваа и британски, американски и јордански авиони кои соборија ирански беспилотни летала над Сирија, Ирак и Јордан. На иранскиот напад му се придружија Хезболах и Хутите, кои исто така лансираа неколку беспилотни летала кон Израел.

Иранската амбасада во ОН соопшти дека со оваа акција одмаздата за нападот може да се смета за завршена.

„Во случај израелскиот режим да направи уште една грешка, одговорот на Иран ќе биде многу поостар“, се вели во објавата на иранската мисија во ОН на социјалната мрежа X.

Israelis’ reality in the last hours: pic.twitter.com/VXeHM8WqJi

— Israel Defense Forces (@IDF) April 14, 2024