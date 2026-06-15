Огнот го голта големиот трговски центар во Нов Белград. „Сѐ изгубивме“, велат сопствениците на дуќаните

Голем пожар избувна во трговскиот центар „Енјуб“ во Нов Белград. Откако пожарот беше забележан околу 6 часот наутро денес, 40 пожарникари пристигнаа на местото на настанот и сè уште работат на гаснење на пожарот. Тие се обидуваат да спречат негово ширење на други згради, објавува „Блиц“.

Додека пожарникарите ги сечат металните плочи на покривот, истовремено се појавуваат нови жаришта, па со текот на времето пристигнаа повеќе бригади и користеа кранови за да се обидат да го локализираат пожарот. Тие успеале да спасат половина од трговскиот центар со своите досегашни напори. Материјалната штета е голема, но за среќа никој не е повреден.

Густиот црн чад е видлив од речиси сите делови на главниот град. Властите апелираа до жителите што живеат во близина да ги затворат своите прозорци, додека сообраќајот на блиските улици е запрен.

Сопствениците на продавници се собраа во солзи во близина на трговскиот центар.

„Сè изгоре, ова е пекол, сè беше уништено за неколку моменти – изјави еден од нив за „Блиц“.

Сопствениците чии простории не беа зафатени од пожарот почнаа да ги изнесуваат своите стоки надвор, плашејќи се дека пожарот ќе се прошири.