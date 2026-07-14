Од утре патнички возови Скопје – Битола и Битола – Скопје

14/07/2026 15:52
Фото: Б. Богдановска

ЖРСМ Инфраструктура информира дека по завршените градежни работи на пругата Скопје – Битола – Жабени, во делот од станица Бакарно Гумно до товариште „Никола Карев“, од утре, 15 јули 2026 година, ќе почнат да сообраќаат патничките возови на релација Скопје – Битола и Битола – Скопје.

На релација Скопје – Битола ќе сообраќааат возовите: 641 (07.06) на 15.7.2026 година и 645 (20.05) на 15.7.2026 година, додека на релација Битола – Скопје: 644 (18.22) на 15.7.2026 година и 640 (03.10) на 16.7.2026 година. 

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