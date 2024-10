Од Елвис Присли до Мајкл Џексон: Лиза Мари Присли сѐ раскажа во мемоарите

Лиза Мари Присли не успеа да ги заврши своите мемоари, па нејзината ќерка Рајли Киу ги префрли преку целта.

Мемоарите From Here to the Great Unknown, ја раскажуваат приказната за уникатното искуство на покојната Лиза Мари растејќи како единствена ќерка на „кралот“, Елвис Присли. По смртта на нејзиниот татко во 1977 година, таа имаше многу холивудски живот, вклучително и накратко се омажи за „кралот на попот“, Мајкл Џексон. Таа претрпе катастрофална загуба – смртта на нејзиниот син, Бенџамин Кеу, со самоубиство во 2020 година – и се бореше со зависност од опиоиди.

Последните 10 години на Лиза Мари беа „толку брутално тешки“ што се бореше да ја напише книгата, напиша Рајли во мемоарите.

Во јануари 2023 година, Лиза Мари неочекувано почина, оставајќи ја Рајли да ја заврши книгата во знак на почит, користејќи аудио снимки што Лиза Мари ги направила, дополнети со нејзините сеќавања.

„Таа беше неверојатно несигурна и мислам дека имаше моменти во кои таа некако одеше: „Зошто воопшто пишувам книга за себе?“ ѝ рече Рајли на Опра Винфри во вторникот „Специјално за Опра: Присливиите – Елвис, Лиза Мари и Рајли. „Не сакаше особено да зборува за себе“.

Лиза Мари напишала во книгата дека била поттикната „некако да им помага на другите луѓе“, особено на другите погодени од самоубиство.

Од најголемите откритија на страниците на мемоарите до специјалната снимка на CBS во Грејсленд, еве што научивме за радостите и болката на Лиза Мари.

За Елвис

Во август 1977 година, кога Лиза Мари имала девет години, Елвис го ангажирал забавниот парк Либертиленд во Мемфис во целост, за да може да ја однесе на возење. „Се сеќавам дека тој ден седев до него на тобоганот – Zippin Pippin – со едното око на возењето, а другото на пиштолот во неговата футрола, која беше на моја страна“, се сеќава Лиза Мари во мемоарите. „Знам, освен ако не го знаете или разбравте, тоа звучи страшно. Можеби мислите дека беше луд, носеше парче со неговата ќерка која седеше до него, но тој беше само од југ. Беше навистина смешно. Така јававме и јававме“. Една недела подоцна, Лиза Мари била во бањата на горниот кат на Грејсленд, гледајќи го нејзиниот татко како умира од срцев удар поврзан со дрога. „Тие стоеја над него, го движеа наоколу, се обидуваа да работат на него. Врескав крваво убиство“. Сè уште ја прогонува звукот на нејзиниот дедо Вернон кој плаче во дневната соба: „Го нема, го нема!“ Но, како што забележува таа со опипливо згрозување, „тоа попладне се претвори во слободно за сите. Сите отидоа во градот. Сè беше избришано, – накит, артефакти, лични предмети – дури и пред да биде прогласен за мртов.

Рајли беше „загрижена“ за здравјето на Лиза Мари во последните недели

Лиза Мари имаше 54 години кога почина како резултат на опструкција на тенкото црево, компликација на баријатриската операција од години порано.

„Последните три недели додека таа беше жива, бев со неа неколку пати [и] се чувствував загрижена“, изјави Рајли на Винфри. „Мислам дека отсекогаш постоеше некаков подтон за мене поради чувството дека сум на позајмено време со неа. Но, имаше неколку интеракции со неа што таа едноставно се чувствуваше одвоена на некој начин, еден вид резигнација“.

Книгата објаснува како Лиза Мари ја мачеле стомачни болки и гадење пред нејзината смрт. Дента кога почина, таа му испрати порака на таткото на Рајли, Дени Кеу, кој живееше со неа по нивното разделување во 1994 година, барајќи од него да и донесе антацид.

„Можете ли да помогнете? Стомакот ме боли полошо од кога било“, се вели во пораката на Лиза Мари, според книгата.

„Додека дојде до неа со лековите што таа ги бараше, куќната помошничка ја најде на подот“, напиша Рајли.

Лиза Мари била реанимирана, но повторно доживеала срцев удар во болница и починала.

Смртта на Бенџамин била катастрофална загуба за Лиза Мари

Бенџамин се самоуби во јули 2020 година на 27-годишна возраст.

„Во моментот кога мојот брат почина, мислев: „Ова е нејзиниот крај“, бидејќи тие беа многу блиски“, изјави Рајли на Винфри. „Тие беа исто толку блиски како Елвис со неговата мајка, и едноставно не можев да замислам свет каде таа ќе успее без него“.

Лиза Мари напишала во своите мемоари дека Бенџамин „бил многу сличен на неговиот дедо, многу, многу, многу и во секој поглед. Дури и личеше на него. Бен беше толку многу сличен на него, што ме исплаши. Не сакав да му кажам затоа што мислев дека е премногу за дете. Бевме многу блиски. Ќе ми кажеше се. Јас и Бен го имавме истиот однос како татко ми и неговата мајка. Тоа беше генерациски циклус. Гледис толку многу го сакаше татко ми што се напи до смрт загрижена за него. Бен немаше шанса да се снајде“.

Рајли напиша дека додека Бенџамин „прекумерно пиел“ кој бил на рехабилитација, таа не била загрижена за него. По неговата смрт, таа и Лиза Мари го разгледале неговиот телефон и пронашле текст што тој го напишал за неговите грижи за менталното здравје.

Лиза Мари го чувала телото на Бенџамин дома 2 месеци по неговата смрт

Додека одлучуваше за последното место за одмор на Бенџамин, Лиза Мари го чуваше неговото тело во ковчег во нивниот дом користејќи сув мраз во просторија поставена на 55 степени.

Во книгата, Лиза Мари напиша дека во Калифорнија, не постои закон дека треба веднаш да закопате тело. Таа најде утеха во „да се грижи за него и да го држи таму“.

„Мислам дека би ги исплашило живите . Но не јас. Се чувствував толку среќна што постоеше начин на кој сè уште можам да го родителам, да го одложам уште малку за да бидам во ред со тоа што ќе му дозволам да се одмори“.

Книгата забележа дека по смртта на Елвис, јавноста можела да го види неговото тело во Грејсленд. Откако ожалостените се расчистуваа секоја вечер, Лиза Мари одеше до ковчегот во дневната соба и разговараше со нејзиниот татко.

Рајли ѝ кажа на Винфри дека се случил „апсурден момент“ по смртта на Бенџамин кога таа и нејзината мајка правеле тетоважи кои биле реплики на оние што ги имал Бенџамин. Лиза Мари, надевајќи се дека ќе биде совршена, го донела уметникот на тетоважи во собата каде што телото на Бенџамин било во ковчегот за да му ја покаже раката.

„Лиза Мари Присли штотуку го замоли овој сиромав човек да го погледне телото на нејзиниот мртов син“, напиша Рајли. „Имав крајно апсурден живот, но овој момент е во првите пет“.

Тогаш знаеја дека Бенџамин мора да оди во последното почивалиште.

„Дури и мајка ми рече дека чувствува [Бенџамин] како зборува со неа, велејќи: „Ова е лудо, мамо, што правиш? напиша Рајли.

Споменот на Бенџамин се одржа во Малибу, Калифорнија, а тој беше погребан во Грејсленд со Елвис – а подоцна и Лиза Мари.

Лиза Мари детали за бракот со Мајкл Џексон – вклучително и дека тој тврдеше дека е девица

Лиза Мари сè уште беше во брак со Дени кога кралот на попот почна да ја брка романтично во 1994 година. Работите на почетокот беа пријателски, а потоа тој ја покани во Лас Вегас.

„Мајкл рече: „Не знам дали си забележала, но јас сум целосно заљубен во тебе. Сакам да се венчаме и ти да ми родиш деца“, напиша Лиза Мари. „Не кажав ништо веднаш, но потоа реков: „Навистина сум поласкана, не можам ни да зборувам.“ Дотогаш почувствував дека и јас сум заљубена во него.

Лиза Мари напиша дека Џексон „ми кажа дека е сè уште девица. Мислам дека ја бакнуваше Тејтум О’Нил и имаше нешто со Брук Шилдс, што не беше физичка освен бакнеж. Тој рече дека и Мадона еднаш се обидела да се поврзе со него, но ништо не се случило. Бев преплашена затоа што не сакав да направам погрешен потег“.

Таа напиша дека Џексон „одлучи прво да ме бакне, тој само го направи тоа. Тој поттикнуваше сè. Почнаа да се случуваат физички работи, поради што бев шокирана. Мислев дека можеби нема да направиме ништо додека не се венчаме, но тој рече: „Не чекам!“

Тие се венчаа во Доминиканската Република на 26 мај 1994 година – помалку од три недели откако беше финализиран нејзиниот развод со Дени Киу. На нивниот меден месец таа беше „толку среќна“, напиша таа, истакнувајќи: „Никогаш повеќе не сум била толку среќна“.

Таа напиша дека искрено го сака. Таа почувствува дека тој има „енергија“ каква што „никогаш не сум ја видела или почувствувала во целиот мој живот, освен со татко ми“.

Тие беа заедно кога се појавија наводите за малтретирање деца против Џексон. Таа рече дека го повикала да ја реши тужбата или тоа ќе го прогонува.

„Никогаш не сум видела проклето такво нешто“, напиша таа за наводната злоупотреба. „Јас лично би го убила да го направеше тоа“.

Откако Џексон го напушти сценариото на МТВ видео музичките награди во 1994 година и ја бакна Лиза Мари, таа се запраша дали тој го направил тоа „за печатот“, напиша таа и почна да не му верува. Таа, исто така, се грижеше дека ако го роди детето на Џексон, за кое тој продолжи да притиска, тој ќе го однесе детето и нема да и дозволи да го одгледува.

Неговата зависност од дрога беше последната капка. Додека го посетувала во болницата, Лиза Мари се присетила на „црвено знаме“ кога открила дека тој има „свој анестезиолог“. Таа рече дека почнала да поставува премногу прашања – за тоа кои лекови ги дава – и Џексон ја испратил дома од болница и почнал да ја исклучува.

Таа поднесе барање за развод во 1996 година, но тие не се разделија веднаш. Рајли напиша дека „со години“ продолжила да го посетуваат Џексон на неговиот ранч Неверленд – дури и откако Џексон се оженил со Деби Роу – пред нејзината мајка да ја прекине „токсичната“ врска.

Лиза Мари исто така беше накратко во брак со Николас Кејџ три месеци во 2002 година.

Односот на Лиза Мари со Присила беше комплициран

Во пресрет на смртта на Лиза Мари, имаше битка за Грејсленд. Рајли стана единствен сопственик, а нејзината баба Присила Присли доби порамнување од 1 милион долари.

Винфри ја прашала Рајли дали нејзината баба ќе биде погребана во Грејсленд, а таа одговорила дека ќе го направи тоа ако сака.

Рефлексиите на Лиза Мари за нејзината мајка во книгата се сурови. Таа беше самопрогласена тато девојка која се чувствуваше поблиска со нејзиниот татко, за кој веруваше дека е како „бог“.

Лиза Мари напиша дека мисли дека Присила „не ме сака“. Таа тврдеше дека нејзината мајка ѝ рекла дека размислувала да се обиде „да падне од коњот за да предизвика спонтан абортус“. Лиза Мари напишала дека Присила – која почнала да се забавува со Елвис кога таа имала 14 години, а тој – 24 години – се загрижувала дека ќе го изгуби своето тело и изглед бидејќи толку многу жени го следеле кралот на рокенролот.

Бракот на Присила и Елвис заврши кога Лиза Мари имаше 4 години, а Присила се пресели во Лос Анџелес. Лиза Мари, која мораше да го дели времето меѓу нејзините родители, негодуваше што ја одведоа од Грејсленд, каде што најсреќна се шеташе за имотот во нејзината количка за голф.

По смртта на Елвис, Лиза Мари беше под грижата за нејзината мајка. Во книгата таа напиша дека чувствува дека мајка и ја гледа како „трофеј“ и дека посакува да добие „поинаква ќерка“. Лиза Мари напишала дека многу ја испраќале – во кампови или училишта – или имала дадилки да се грижат за неа додека Присила патувала. Како бунтовен тинејџер, таа ја сметаше нејзината мајка како „знак за хроничен стоп“.

Лиза Мари тврдеше дека еден од момчињата на нејзината мајка сексуално ја злоставувал со години како дете.

Лиза Мари, исто така, напишала за Присила која се приклучила на Скиентологијата по средбата со Џон Траволта, еден од најпознатите членови на организацијата, кон крајот на 1970-тите. Лиза Мари имала 10 години и била запишана во скиентолошка школа. Таа напиша дека подоцна живеела во Скиентолошкиот центар за славни личности во Л.А. Лиза Мари ја напуштила црквата некаде помеѓу 2012 и 2014 година.

Мемоарите забележуваат дека Лиза Мари и Присила се зближиле кога и двете родиле бебиња. Во 1987 година, Присила го имаше синот Навароне Гарибалди, а Лиза Мари ја имаше Рајли во 1989 година.

Рајли во книгата напиша: „Мајка ми сакаше да и прости. И таа сакаше да го има својот удел во нивната тешка врска“.

По смртта на Лиза Мари, Присила поднела петиција со која се доведува во прашање „автентичноста“ на амандманот што Лиза Мари го направила во нејзиниот животен труст од 2016 година. Промената го отстрани поранешниот деловен менаџер на Присила и Лиза Мари, Бери Сигел, како содоверител и ѝ ја даде контролата на фондацијата- замокот на Грејсленд и 15% од акциите во Елвис Присли Ентерпрајзс, кои заедно наводно донеле вкупно 110 милиони долари во 2022 година, на децата Рајли и Бенџамин.

Рајли и Присила постигнаа договор минатата година и оттогаш беа срдечни јавно.