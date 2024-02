Нова вулканска ерупција на Исланд

Новата вулканска ерупција, која започна утринава на полуостровот Рејкјанес во југозападен Исланд, е трета во регионот од 18 декември.

Телевизиските снимки покажуваат како жешка лава еруптира со обрачи чад што се издигнуваат од пукнатината.

🚨❗️❗️ A new eruption has started in #Iceland….

It started northeast of Sýlingarfell on the Reykjanes Peninsula just after 6 am, following an earthquake swarm in the magma intrusion north of Grindavík approximately thirty minutes earlier.

The fissure spans 3 km and channels… pic.twitter.com/xAloq7XGmd

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 8, 2024