Норвешкиот нафтен гигант заработи 11,5 милијарди долари од порастот на цените на нафтата поради војната во Иран

Норвешката државна нафтена компанија „Еквинор“ објави дека речиси го дуплирала профитот во вториот квартал на 11,5 милијарди долари. Растот на профитот е поттикнат од порастот на цените на нафтата и гасот поради војната со Иран, објавува „Гардијан“.

„Еквинор“ ја искористи ситуацијата со зголемување на производството на нафта и гас на почетокот на конфликтот. Ова компензираше дел од понудата на пазарот откако сообраќајот низ Ормускиот теснец речиси запре, што го прекина протокот на нафта од Персискиот Залив.

Компанијата профитираше и од порастот на цените на нафтата. Поради неизвесноста околу глобалната понуда, цената на суровата нафта од типот „Брент“ се движеше од 75 до повеќе од 100 долари за барел помеѓу април и јуни. Во истиот период минатата година, за споредба, цената беше помеѓу 60 и 70 долари.

Цените на нафтата паднаа минатиот месец откако САД и Иран потпишаа меморандум за разбирање, но се опоравија додека конфликтот продолжува. Во среда наутро по лондонско време, цената на суровата нафта Брент се зголеми за околу 3,3 проценти на околу 94,30 долари за барел.

Претседателот и извршен директор на Еквинор, Андерс Опедал, изјави: „Силното производство во вториот квартал ни овозможи да ги искористиме високите цени, што придонесе за силен паричен тек и финансиски резултати. Сигурната енергија е важна во нестабилен свет со зголемени геополитички тензии. Нашата улога е безбедно и ефикасно да испорачуваме енергија секој ден.“

Зголеменото производство и повисоките цени на енергијата резултираа со тоа што прилагодената добивка на Еквинор речиси се дуплираше од 6,5 милијарди долари во истиот период минатата година. Во исто време, компанијата ги надмина очекувањата на аналитичарите, кои предвидоа добивка од 11,37 милијарди долари.

Цените на нафтата се зголемија во среда откако американската војска изврши напади врз Иран единаесетта ноќ по ред. Целите беа хангари за авиони и магацини за беспилотни летала. Овие напади ги намалија надежите дека дипломатските напори би можеле да одржат привремено примирје.

Во исто време, јеменските Хути, кои се поврзани со Иран и го контролираат брегот на влезот во Црвеното Море, прогласија поморска блокада на Саудиска Арабија. Саудијците се потпираа на цевководот до Црвеното Море за да донесат милиони барели нафта на пазарот, бидејќи рутата низ Ормутскиот теснец останува ограничена.

Овие околности поттикнаа понатамошно зголемување на цените на енергијата. „Суровата нафта Брент нагло се опорави и се тргува на околу 93 долари за барел, што е највисоко ниво за шест недели“, рече Сузана Стритер, главен инвестициски стратег на инвестициската платформа Wealth Club.

„Ризиците за снабдување повторно растат. Блокадата на Ормутскиот теснец останува критична точка бидејќи танкерите се блокирани во и околу теснецот, додека во исто време ризиците се зголемуваат за другите транспортни правци за сурова нафта.“