„Нинтендo“ ќе престане да продава оригинални Switch конзоли во Европа

Nintendo ја прекинува продажбата на оригиналниот Switch во Европа поради новите европски правила, подготвувајќи го Switch 2 со отстранлива батерија

Nintendo ќе престане да ја продава оригиналната Switch конзола, заедно со Switch Lite и Switch – OLED модел, во Европа и на некои други пазари почнувајќи од февруари 2027 година. Одлуката доаѓа непосредно пред 10-годишнината од првата генерација Switch и е поврзана со новите правила на Европската Унија кои бараат од производителите да ги направат батериите во одредени електронски уреди лесно заменливи.

Компанијата вели дека производството на постојните модели ќе продолжи во текот на 2026 година и дека тие треба да бидат широко достапни на европскиот пазар до крајот на годината. Почнувајќи од февруари 2027 година, тие повеќе нема да се испорачуваат до трговците на мало или да се продаваат преку Nintendo Store на пазарите погодени од оваа одлука.

За да ги исполни новите регулаторни барања, Nintendo постепено ќе воведува верзии на своите уреди со батерии што може да ги замени корисникот. Меѓу нив ќе биде Switch 2, чија нова верзија се очекува да се појави на одредени пазари оваа есен.

Новата верзија на Switch 2 ќе има батерија од 5.172 mAh, што е малку помалку од постојната од 5.220 mAh. Поради промените во конструкцијата на конзолата, таа ќе биде приближно 10 грама потешка, додека секој контролер Joy-Con 2 ќе добие околу два грама дополнителна маса. Вкупната тежина на системот затоа ќе биде околу 548 грама.

Nintendo постепено ќе нуди додатоци со заменливи батерии. Контролерите Joy-Con за оригиналниот Switch треба да се појават во лето, Joy-Con 2 во зима, а потоа контролерот Switch 2 Pro, контролерот Nintendo 64 за Switch и контролерот GameCube за Switch 2. Компанијата забележува дека роковите може да се променат во зависност од производството и дистрибуцијата.

Во исто време, некои постојни додатоци нема да добијат нови верзии. Затоа, Nintendo постепено ќе го прекине производството на контролерот Switch Pro, контролерите Sega Mega Drive и SNES за Switch, како и уредот Pokémon Go Plus+.

Промените ќе важат за сите пазари управувани од Nintendo of Europe. Покрај земјите-членки на ЕУ, промените ги вклучуваат и Обединетото Кралство, Норвешка, Швајцарија, Хрватска, Саудиска Арабија, Обединетите Арапски Емирати, Јужна Африка и неколку други пазари.

Сè уште не е познато дали Нинтендо ќе ги имплементира истите промени надвор од пазарите што ги покрива нејзината европска подружница. Компанијата сè уште не ги објавила плановите за други региони во светот, објави Engadget.