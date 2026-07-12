Николоски: Над 1200 проекти со поддршка на Владата се работат во општините

Во моментов во општините низ Македонија се реализираат околу 1.200 инфраструктурни проекти со поддршка од Владата, а целта е да се подобри локалната инфраструктура што директно го олеснува секојдневниот живот на граѓаните, вели заменик-претседателот на Владата и министер за транспорт, Александар Николоски.

Според него, општините со години биле запоставувани, поради што Владата одлучила паралелно со големите инфраструктурни инвестиции да даде приоритет и на локалните проекти.

-Убаво е да зборуваме за брза пруга, автопати, експресни патишта и аеродроми, но прво луѓето кога ќе излезат од дома гледаат дали газат во кал, дали имаат атмосферска канализација, водовод, фекална канализација и уредени тротоари. Тоа е она што им е најважно на граѓаните. Ако тоа не го средите, нема поента да ги градите големите инфраструктурни проекти, рекол Николоски во гостувањето во поткастот „Радар“.

Тој нагласил дека токму затоа Владата најпрво се фокусирала на подобрување на локалната инфраструктура, а потоа и на инвестиции во градинки, училишта, амбуланти и болници, како основа за понатамошен развој.

Николоски, какошто информираат од Министерството за транспорт, се осврнал и на мерките за поддршка на стопанството, оценувајќи дека поволните кредитни линии значително ги поттикнале инвестициите во приватниот сектор.

Според него, компаниите добиле пристап до кредити со поволна каматна стапка што овозможило евтино финансирање.

-Кога на пазарот ќе понудите кредит со камата од 1,95 проценти, банките мора да ги намалат и останатите камати за да останат конкурентни. Нашата проценка е дека покрај 250 милиони евра обезбедени преку овие кредитни линии, компаниите повлекле уште околу 250 милиони евра редовни кредити, а инвестирале и најмалку исто толку сопствени средства. Тоа значи дека зборуваме за инвестициски циклус од најмалку 750 милиони евра во приватниот бизнис, рекол Николоски.

Тој исто така повтори дека во Македонија во моментов се градат шест автопати истовремено, што е невидено во целиот регион. Динамиката на работите на секоја од овие делници се одвива одлично и во наредните години ќе имаме модерно патно поврзување во сите делови на државата, посочува заменик-претседателот на Владата и министер за транспорт, Александар Николоски.

Вицепремиерот детално информирал за напредокот на сите автопатски проекти што во моментов се реализираат низ државата.

Како што информираат од Министерството за транспорт за автопатот Скопје–Блаце, Николоски потсетил дека веќе е потпишан Договорот за грант со кој се обезбедени околу 31 милион евра, што претставува околу 15 проценти од вредноста на проектот. Тој посочил дека избран е ГРАНИТ како изведувач, оценувајќи дека ова е позитивен момент за домашната градежна оператива.

Осврнувајќи се на автопатот Кичево-Охрид, министерот истакнал дека досега се изградени 37 километри, од кои 34 километри веќе се пуштени во сообраќај, а за летово најавил и нови делници за сообраќај.

Говорејќи за автопатот Гостивар–Букојчани, министерот рекол дека градежните работи се одвиваат подобро од очекуваното.

-Иако се работи за ултракомплициран терен, немаме проблеми со експропријација ниту со пристап до градилиштето. Од 31 километар, колку што ќе биде долг автопатот, веќе се пробиени 17 километри.Ова е првиот автопат во Македонија што се гради истовремено од двата краеви, од правец на Гостивар и од правец на Букојчани и ќе го скрати патувањето за околу 15 километри, изјавил тој.

Вицепремиерот Николоски очекува оваа делница целосно да биде завршена во втората половина на 2029 година, додека автопатот Тетово–Гостивар ќе биде завршен и порано.

Николоски најавил и скорешен почеток на изградбата на делницата Букојчани–Кичево, долга 12 километри, која ќе го поврзе автопатот што го гради конзорциумот „Бехтел и Енка“ со автопатот Кичево–Охрид.

-Проектот ќе се реализира со поддршка од Европската банка за обнова и развој и очекувам во следните десетина дена да биде избран изведувачот, по што ќе започне изградбата, речкол министерот за транспорт.

Осврнувајќи се на автопатот Битола–Прилеп, Николоски истакнал дека станува збор за најдолгиот автопатски проект што моментално се гради во државата.

-Динамиката на работите е добра и очекувам во првата половина на следната година во употреба да бидат пуштени првите 10 до 11 километри како целосно автопатско решение, изјави Николоски.

На крајот, тој нагласил дека со реализацијата на овие шест автопатски проекти, Македонија во следните години ќе добие современа и значително подобрена патна инфраструктура, оценувајќи дека ваков обем на истовремена изградба на автопати досега не е забележан ниту во земјата, ниту во регионот.