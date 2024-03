Никој не ме познаваше пред натпреварот: Нарди за триумфот над Ѓоковиќ

Дваесетгодишниот Италијанец Лука Нарди, победата над Ѓоковиќ во третото коло на турнирот во Индијан Велс ја нарече чудо.

Тој посочи дека по овој триумф на Мастерсот во Индијан Велс станал познат низ целиот свет.

– Пред овој натпревар никој не ме познаваше. Се надевам дека публиката уживаше во играта. Јас сум многу среќен. Не знам како успеав да издржам и да не се нервирам. Мислам дека се случи некакво чудо затоа што 20-годишен дечко, број 100 во светот, го победи Новак. Ова е лудило. Не очекував да победам денеска, но се обидов да дадам се од себе и го направив тоа, изјави Нарди по натпреварот.

Противник на Нарди во четвртото коло на турнирот ќе биде Американецот Томи Пол.

Hard to put this one in words 😊

One day from leaving site, lucky loser Luca Nardi pulls off one of the most unlikely upsets in recent history by defeating Djokovic at Indian Wells!#TennisParadise pic.twitter.com/x6gqnZQOoB

— Tennis TV (@TennisTV) March 12, 2024