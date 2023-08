Неверојатна снимка од Германија: Поради силниот град улиците се чистат со механизација

Силно невреме го погоди германскиот град Ројтлинген во провинцијата Баден-Виртемберг, каде за краток временски период паднаа над 30 сантиметри град, поради што теренот мораше да се чисти со собирачи за снег.

Во комбинација со лисја и отпад, парчиња мраз ги блокираа одводните цевки, кои поплавија гаражи, подруми и станбени згради, јавуваат локалните медиуми.

Нивото на реката во овој град набрзо се покачило за 1,50 метри, но за среќа не се излеало од коритата. Техничките служби и пожарникарите имаа полни раце работа, а на улица излегоа и багери.

#Germany, #Reutlingen

A thunderstorm with heavy hail made it look like winter in Reutlingen yesterday.pic.twitter.com/5HayPHEyJc

— Frank (@FrankReich9) August 5, 2023