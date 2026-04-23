Неуспехот во Лигата на шампионите ја принуди Барселона да направи промени, пет ѕвезди го напуштаат Камп Ноу

Барселона подготвува големо реструктуирање на тимот на крајот од сезоната, а според шпанските медиуми, дури пет играчи би можеле да го напуштат клубот ова лето.

Каталонскиот гигант моментално е девет бода пред врвот на Ла Лига и е на добар пат да освои нова титула пред Реал Мадрид. Сепак, ново разочарување во Лигата на шампионите, каде што беа елиминирани од Атлетико Мадрид, ги принуди управата и тренерот Ханси Флик да направат сериозни промени.

Според Марка, неколку играчи го „завршиле својот циклус“ на стадионот Камп Ноу и се очекува да заминат.

Еден од нив е Маркус Рашфорд, кој е на позајмица од Манчестер Јунајтед. Иако Барселона има откупна клаузула од околу 30 милиони евра, клубот наводно не е подготвен да ја активира таа клаузула. Рашфорд е во солидна форма оваа сезона (12 гола и 13 асистенции), но разговорите со Јунајтед не го дадоа посакуваниот резултат.

Англискиот напаѓач затоа би можел да се врати во својот матичен клуб по летото, особено бидејќи Јунајтед се обидува да ги намали платите и да се ослободи од договорите со висок профил, вклучувајќи го и неговиот.

Роберт Левандовски исто така е на пат да си замине, бидејќи неговиот договор истекува ова лето. Искусниот Полјак, кој дојде од Баерн во 2022 година, се соочува со неизвесна иднина поради неговата возраст и зголемените физички проблеми.

Барселона, исто така, размислува за продажба на Френки де Јонг за да го намали финансискиот притисок, со оглед на неговата висока плата.

На списокот на можни заминувања се и Андреас Кристенсен, поранешен играч на Челзи чиј договор истекува без знаци за продолжување, како и младиот Марк Касадо.

Касадо, иако има важечки договор, не успеа да добие значително време за играње покрај конкуренцијата во средниот ред што го сочинуваат Педри, Ерик Гарсија и Гави, па и тој би можел да бара нов среден ред.

Сè на сè, Камп Ноу е подготвен за зафатено лето и значајни промени во соблекувалната.