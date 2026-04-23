Некогаш најдобриот и најлудиот тенисер на светот, сега пустиник: Талка по планините и спие во шатор

Тој беше еден од најнепредвидливите и најхаризматичните тенисери на својата генерација, човек кој живееше на работ и на теренот и надвор од него. Денес, неговата приказна е сосема поинаква – поранешниот светски број еден му го сврте грбот на луксузот и најде мир далеку од сè, во суровата природа.

Марат Сафин отсекогаш бил посебен случај во светот на тенисот. Додека другите градеа совршено контролирани кариери, тој беше див, непредвидлив и често на работ – и токму тоа го направи еден од најинтересните играчи на Турот.

Во своите најдобри денови, тој можеше да шокира и на теренот и надвор од него. Беше познат по својот бурен темперамент, но и по начинот на живот кој беше во спротивност со сè што се сметаше за професионално. Не беше невообичаено за него да донесе неколку „девојки“ во ложата на финалето на Гренд слем, а многумина сè уште веруваат дека овој начин на живот го чинеше уште поголема кариера.

Но, откако ја заврши својата активна играчка кариера, Сафин направи целосен пресврт.

Живот далеку од луксуз

Поранешниот светски број еден сега живее речиси аскетски живот. Најновите фотографии што ги објави привлекоа големо внимание бидејќи покажуваат колку многу му се променил животот.

Сафин моментално престојува во Мароко, но далеку од луксузни дестинации. Наместо хотели и градови, тој ги избрал суровите региони на планинскиот венец Атлас, каде што ги поминува деновите во природа, далеку од цивилизацијата.

На фотографиите е речиси непрепознатлив – со турбан на главата, очила за сонце и ранец на грб, повеќе личи на пустински номад отколку на поранешен освојувач на Гренд слем.

Пустина наместо рефлектор

Неговиот нов начин на живот е целосно лишен од удобност. Сафин спие во шатор, се одмара на тенок душек во природа и го користи ранецот како перница. Деновите ги поминува во едноставни колиби, со чај и основни потреби, уживајќи во тишината и изолацијата.

Посебно внимание привлекоа и фотографиите со локалното население, каде што позира со водичи во традиционална облека, додека се движи низ недостапни места со помош на магариња, единственото средство за транспорт во тие области.

Целосен пресврт

Ова не е прв пат Сафин да го избере овој начин на живот. Тој претходно патувал на дестинации како Тибет и Перу, нагласувајќи дека материјалните работи повеќе не го исполнуваат.

Неговиот секојдневен живот денес е сосема спротивен на животот што го водеше како тениска ѕвезда. Но, се чини дека токму во оваа тишина и едноставност го пронашол она што го барал со години.

Од најлудиот играч на Тур до човек кој наоѓа мир во планините – приказната на Сафин денес изгледа како патување во еден сосема поинаков свет.