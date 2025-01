Не сите од Битлси би добиле Греми ако победи „Сега и тогаш“

Академијата за снимање ги израдува Beatlemaniacs на 8 ноември, кога песната „Now and then“ на The Fab Four беше номинирана за две награди – рекорд на годината и најдобра рок изведба. Но, само двајцата живи Битлси – Пол Макартни и Ринго Стар – се номинирани за тие награди. Џон Ленон, кој почина во 1980 година, и Џорџ Харисон, кој почина во 2001 година, не се.

Бидејќи Ленон и Харисон се мртви повеќе од пет години, тие не можат да го исполнат тестот за Греми за „нови снимки“ – „материјал што е снимен во рок од пет години од датумот на објавување“. За ова постои преседан. Нат „Кинг“ Кол не беше номиниран кога ќерката Натали Кол ја освои плочата на годината и најдобрата традиционална поп изведба во 1992 година за нивниот дует „Незаборавно“ создаден од студио. Починал во 1965 година.

Последната номинација на Ленон за Греми беше на церемонијата во 1985 година – најдобро изговорен збор или немузичка снимка за Heart Play (Незавршен дијалог), соработка со Јоко Оно. Албумот, кој го достигна 94-тото место на Билборд 200, се состоеше од извадоци од интервју за списанието Плејбој направено непосредно пред смртта на Ленон.

Така, Ленон не беше вклучен последниот пат кога Битлси беа номинирани, пред 28 години, кога бендот освои три награди – најдобра поп изведба на дуо или група со вокал и најдобро музичко видео, кратка форма, и двете за „Free as a Птица“ и најдобро музичко видео, долга форма за Антологијата на Битлси. (Другите три од Битлси беа вклучени затоа што сите беа живи за да придонесат во работата.)

Последните номинации за Греми на Харисон беа на церемонијата во 2004 година, каде што Brainwashed, неговиот постхумно објавен 12-ти и последен студиски албум, беше номиниран за најдобар поп вокален албум. Наградени беа и две нумери од албумот. „Marwa Blues“ ја освои најдобрата поп инструментална изведба, додека „Any Road“ беше номинирана за најдобра машка поп вокална изведба.

Макартни беше копродуцент на „Сега и тогаш“ со Џајлс Мартин, син на легендарниот продуцент на Битлси Џорџ Мартин, кој ги продуцираше четирите претходни номинирани рекорди за годината на бендот, „I Want to Hold Your Hand“, „Yesterday“, „Hey Jude “ и “Let It Be“. Мартин, исто така, го продуцираше и едниот номиниран за рекорд на годината на Мекартни за пост-Битлси, „Ebony and Ivory,“, соработка од 1982 година со Стиви Вондер.

И Мекартни и Џајлс Мартин се номинирани за рекорд на годината како продуценти на синглот, како и осум инженери/миксери и еден мастеринг инженер – но не и Џон и Џорџ.

Бонус фактоид: Ако „Сега и тогаш“ ја освои снимката на годината, Мекартни ќе го заврши својот избор на наградите на „Големата четворка“, иако ќе му требаше подолго да го стори тоа од кој било друг чин во историјата на Греми. Тој ја освои наградата за најдобар нов изведувач во 1965 година (со Битлси), песна на годината во 1967 година за „Мишел“ (во тандем со Ленон) и албум на годината во 1968 година за познатиот сингл на Битлси, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. (Билборд)